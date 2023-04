Congo-Brazzaville: Protection des consommateurs - L'O2CD Congo et Indecosa - CGT France liés par un partenariat

L'Observatoire congolais des droits des consommateurs (O2CD) et la plateforme Indecosa CGT- France vont militer ensemble pour la protection des droits des consommateurs. Un mémorandum d'accord a été signé récemment entre le secrétaire exécutif de l'O2CD, Mermans Babounga Ngondo, et le représentant de l'Indecosa CGT- France, François Bilem.

Les deux plateformes partenaires s'engagent à promouvoir les droits et l'autonomisation des citoyens dans le domaine de la politique des consommateurs et des usagers. Elles entendent développer des stratégies communes pour une meilleure participation des citoyens aux politiques locales, nationales et internationales. Dans ce sens, l'O2CD et l'Indecosa-CGT mutualiseront leurs efforts dans le développement des politiques liées à la consommation et à l'engagement citoyen aux débats et aux consultations menées dans ce cadre.

Cet accord engage les plateformes à identifier les acteurs des organismes publics et privés intéressés à promouvoir leurs initiatives. Elles sont disposées à « répondre aux appels à projets offerts dans le cadre de l'Agence française de développement, de l'Union européenne, de l'Union africaine ou de tout autre organisme d'appui au développement des initiatives des organisations de la société civile visant singulièrement le développement des droits des consommateurs, dans la mesure de leurs moyens et en respect de leurs valeurs », précise l'accord de partenariat.

Il s'agit d'un véritable cadre de partage d'expériences et d'informations, puisqu'une partie peut inviter l'autre à participer à ses principaux événements/initiatives. À propos, une délégation d'Indecosa-CGT France a participé, du 18 au 20 avril dernier, à Brazzaville, au forum sur les droits des usagers de santé organisé par l'O2CD. Deux de ses membres devront se rendre prochainement en France, fin 2023 - début 2024, pour une session de formation initiée par Indecosa CGT. La future rencontre sera l'occasion pour les deux parties de construire des éléments communs concernant les usagers de santé, leurs droits et leurs capacités d'expression.

Créé en décembre 2010 à Brazzaville, avec des antennes à Pointe-Noire, Dolisie et Ouesso, l'O2CD vient de s'allier à un partenaire de poids. L'Indecosa-CGT est née en octobre 1979 d'une volonté de la Confédération générale du travail de France (CGT) de se doter de moyens nouveaux pour agir dans les domaines de la consommation, de l'environnement et du cadre de vie. Les interventions de la CGT sur les enjeux de consommation remontent à plus d'un siècle. En 2019, l'Indecosa-CGT a mené une vaste étude sur la présence de phtalates (chimiques) dans les produits d'intérieur, conjointement avec l'association lituanienne. Cette étude a débouché en 2022 sur une sévère remise en question du label industriel A+ supposé garantir l'aspect sanitaire des produits d'intérieur.