Congo-Brazzaville: Ramadan - Rick Gérald Bokilo célèbre la fête avec les musulmans de Poto-Poto 1

Le député de la première circonscription électorale de Poto-Poto, Rick Gérald Bokilo, a partagé un moment de joie avec ses mandants, le 25 avril.

La rencontre entre les musulmans de Poto-Poto 1 et leur représentant à l'Assemblée nationale, Rick Gérald Bokilo, s'est dérouléE en présence de quelques membres du corps diplomatique des pays d'Afrique de l'Ouest et du Nord, de certains députés et des autorités administratives dudit arrondissement. Elle a eu lieu dans l'enceinte de la plus grande mosquée du Congo, Sounnah.

Après une exhortation coranique, le député a salué la cohésion et la cohabitation dont font preuve les habitants de Poto-Poto, particulièrement les musulmans. « Le ramadan est un repère important pour le monde musulman. Ce mois sacré est béni pour tout musulman car c'est un mois de partage et de joie. Le geste que je fais aujourd'hui constitue ma contribution à l'endroit des musulmans, à l'image du prophète qui était un homme généreux », a-t-il indiqué.

Le président du Conseil supérieur islamique du Congo, Cheikh Eddie Serge Youssouf Ngolo, a loué le geste du député qui valorise et accompagne les habitants de ces quartiers cosmopolites. « Ce don que vous venez de faire à l'endroit des musulmans est vraiment la bienvenue, puisque nous traversons encore le moment de jeûne. Nous allons le partager à toutes les mosquées de Poto-Poto. Souvent, notre religion est mal comprise mais sachez que nous existons par la volonté de Dieu », a-t-il expliqué.

Notons que le député a fait un don des vivres et non vivres aux musulmans de Poto-Poto, notamment de bidons d'huile, de sacs de riz, des boeufs et bien d'autres.