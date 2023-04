Congo-Kinshasa: Gestion des ressources naturelles - Le péché des dirigeants congolais persiste

Alors que le gouvernement du président Joseph Kabila se vantait d'avoir réussi à augmenter chaque année les budgets et les investissements dans les infrastructures, l'éducation et les soins de santé, la majorité des Congolais continuait à faire face à des conditions de vie précaires, avec des opportunités d'emploi limitées et des filets de sécurité sociale inadéquats, créant un sentiment de désillusion et de frustration.

La piètre performance d'Emmanuel Shadary, désigné par Joseph Kabila comme son successeur à la présidentielle de 2018, en témoigne. Vient ensuite, l'équipe du Président Félix Tshisekedi qui tente de faire de même. Malheureusement, le budget du gouvernement de la RDC pour 2023 a été jugé irréaliste par le FMI et d'autres en raison d'hypothèses économiques trop optimistes, ainsi que des défis actuels, tels que l'insécurité et la pauvreté généralisée.

Il est également prouvé que le gouvernement manque de plans concrets pour réaliser les projets inclus dans le budget, ce qui soulève des doutes quant à sa capacité à exécuter le budget à temps. Cependant, permettez-moi de souligner que le véritable problème est autre chose. Miroir enfumé Les budgets gouvernementaux sont importants pour financer les services publics.

Cependant, lorsque les citoyens disposent de plus d'argent pour dépenser, ils sont plus susceptibles d'acheter des biens et des services, ce qui stimule la demande et soutient les entreprises. Par conséquent, les dépenses des consommateurs, qui sont stimulées par le revenu disponible des citoyens, sont un moteur important de la croissance économique.

De ce fait, les politiques qui soutiennent le revenu des citoyens, au lieu d'efforts pour augmenter le budget du gouvernement en premier lieu, sont importantes pour réduire les inégalités de revenus et promouvoir la stabilité sociale. Kabila avait négligé cette hiérarchie fondamentale d'économie politique. Et son successeur, Tshisekedi, a emboîté le pas tout en y ajoutant sa levure de délusion malgré les avertissements répétés et les moqueries du FMI et d'autres. Cependant, cela n'est pas le plus grand péché de Kabila.

Défiguration de la démocratie Un grand nombre d'organisations et de candidats ont signalé des irrégularités et des fraudes massives lors des élections de 2018, ainsi que la corruption et l'influence des élites politiques et économiques sur les processus électoraux. Les règles établies du jeu sont à blâmer. Déformant constamment les principes démocratiques pour éviter de confronter la vérité populaire, les actions de Kabila et des kabilistes ont nui à la crédibilité du processus électoral en RDC.

Plus grave, ils ont dilué la pertinence de l'élection pour répondre aux besoins et préoccupations des électeurs. Malheureusement aujourd'hui, on insiste sur crédibilité et néglige la notion de pertinence. Une élection est considérée comme crédible mais pas pertinente peut ne pas refléter les priorités et les préoccupations des électeurs, entraînant un gouvernement déconnecté de ses citoyens. Inversement, si une élection est jugée pertinente mais pas crédible peut ne pas être considérée comme une expression légitime de la volonté du peuple, entraînant des troubles et un manque de confiance dans le gouvernement.

En fin de compte, tant la crédibilité que la pertinence sont essentielles pour une démocratie fonctionnelle. Kabila avait bafoué cette nécessité. Tshisekedi a réhabilité les mêmes pratiques et accords, malgré les protestations de ma part et de nombreux autres, y compris les kabilistes. Ce n'est pas non plus le plus grand péché de Kabila. Nation aux enchères La question de la vente des ressources naturelles d'une nation par rapport à la privatisation soulève des débats dans de nombreux pays, surtout dans les nations en développement.

Les partisans de la privatisation soutiennent que cela peut améliorer l'efficacité et la rentabilité des entreprises, stimulant ainsi la croissance économique. Cependant, les opposants estiment que la gestion des ressources naturelles devrait rester sous le contrôle de l'État, car elles sont cruciales pour l'identité et le développement futur du pays. Joseph Kabila a supervisé la vente d'actifs miniers appartenant à l'État à des entreprises privées pendant son mandat. Selon plusieurs rapports, cela a permis à un petit cercle de Congolais, dont deux potentiels candidats à la présidence en 2023, Matata et Katumbi, liés à Kabila, de prendre le contrôle de certains des gisements minéraux les plus précieux du pays ou d'acquérir les droits miniers de certaines des mines les plus lucratives à des prix très bas, puis de les vendre à des prix élevés.

Il y a également des étrangers alliés de Kabila, tels que Dan Gertler, un Juif qui est devenu milliardaire grâce à ses relations étroites avec des politiciens congolais et des représentants du gouvernement. Ceci a entraîné une perte de contrôle de la nation sur les ressources, aggravant les inégalités de richesse, menaçant l'environnement et les populations locales.

Alors que l'on peut dire que Kabila a vendu les poumons et le foie de l'économie nationale, Tshisekedi avorte son potentiel en vendant des droits miniers et des blocs pétroliers à travers le pays. Même si ce n'est pas non plus le plus grand péché de Kabila, nous aurions pu faire mieux. Mercator notionum On ne peut nier que Kagame a commis des crimes horribles et continus. Et il est vrai que les politiques du FMI à l'égard des pays du tiers monde en matière de développement et d'assistance financière sont défectueuses et aggravent la pauvreté et les inégalités en donnant la priorité au remboursement de la dette plutôt qu'au bien-être des citoyens.

Mais la RDC a une longue histoire de blâmer les facteurs externes pour ses problèmes économiques, ce qui peut signaler une fuite de responsabilité et un échec à résoudre les problèmes internes. Les problèmes tels que le détournement de fonds publics et le manque d'initiatives pour moderniser le secteur financier ne peuvent être résolus en pointant simplement les facteurs externes.

Ce transfert de responsabilité peut créer un sentiment de victimisation et d'impuissance, ce qui peut encore saper les efforts visant à relever les défis économiques du pays. La nécessité de transformer le potentiel des ressources naturelles nationales en argent et le manque de moyens créatifs pour y parvenir sont des excuses courantes des kabilistes et des tshisekistes pour justifier leurs faux pas désastreux. Ils auraient pu initier le partage de la propriété « Ownership sharing » entre la communauté et les entreprises privées.

Un système dans lequel la communauté locale a une part dans la propriété ou les bénéfices d'une entreprise opérant dans leur région. Cela peut prendre la forme de coentreprises ou de partenariats entre la communauté et l'entreprise, ou par la création de fonds communautaires détenant une part de la propriété de l'entreprise. Le but du partage de la propriété est de garantir que la communauté locale ait davantage voix au chapitre dans la manière dont les ressources naturelles sont utilisées dans leur région et qu'elle bénéficie plus directement de l'extraction des ressources. Ils auraient pu exiger un système dans lequel les entreprises qui extraient des matières premières doivent les vendre localement au lieu de les exporter.

Cela inclurait des lois qui obligent les entreprises à vendre des matières premières à leurs filiales locales, enregistrées comme société commerciale en RDC, ou à d'autres entreprises du pays, plutôt que de les exporter directement. Le gouvernement pourrait ainsi établir un système de collecte de taxes sur les ventes de matières premières, ce qui générerait des revenus pour le gouvernement local. Un système qui donne la priorité aux ventes locales de matières premières pourrait aider à promouvoir un plus grand développement économique et une génération de revenus pour les gouvernements locaux.

Ils auraient pu initier une organisation similaire à l'OPEP pour le coltan, un des minéraux les plus vitaux au monde dont 60% des réserves mondiales se trouvent en RDC. Une telle organisation permettrait à la RDC d'avoir un plus grand contrôle sur le marché mondial du coltan et potentiellement d'augmenter le prix du minerai en limitant l'offre. Là encore, ce n'est pas le plus grand péché de Kabila. Hubris Quelqu'un peut être financièrement riche, avoir un diplôme universitaire ou des étoiles sur ses étoiles, assumer de hautes fonctions mais souffrir de pauvreté d'esprit.

Un budget qui suppose une certaine taille ou composition démographique de la population sans données pour la soutenir peut entraîner des services publics sous-financés ou inefficaces. Sans des données précises de la population, comment un gouvernement pourrait prendre des décisions éclairées sur l'allocation des ressources et le développement de politiques qui répondent aux besoins de la population ? Il est étonnant de constater que les diplômés, à tous les niveaux de l'économie, des universités en RDC ou ailleurs dans le monde, qui ont entouré Kabila lors de son mandat ou ceux qui festoient autour de Tshisekedi ne mettent pas assez en avant l'outil le plus important pour une planification nationale efficace ou acquérir des informations sur l'activité économique, telles que les taux d'emploi et les tendances de l'industrie : le recensement.

Dans le contexte de la RDC, les données de recensement peu fiables et obsolètes sont un problème récurrent qui a un impact significatif sur le développement et la stabilité économique du pays. Ce manque de fiabilité des données a eu un effet domino sur divers secteurs tels que la planification économique, l'éducation, la santé et la sécurité. Le plus grand péché de Joseph Kabila pendant son mandat a été de ne pas avoir mené de recensement national. Et il se demandait toujours pourquoi ses tirs de flèches et ses plans rataient toujours. Par malheur, son successeur, Félix Tshisekedi, n'a pas remédié à cette lacune, indiquant qu'il y a eu l'alternance politique plutôt que de changement radical.

Jo M. Sekimonyo Auteur, théoricien, militant des droits de l'homme et économiste politique