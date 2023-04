Algérie: Le pays a consenti de grands efforts pour obtenir la certification attestant l'élimination du paludisme

ADRAR — L'Algérie a consenti de grands efforts pour obtenir la certification attestant l'élimination du paludisme, ont affirmé mercredi à Adrar les participants aux travaux d'une journée d'étude et de formation sur la lutte contre cette maladie infectieuse à transmission vectorielle.

"L'Algérie figure parmi les premiers pays qui ont remporté un grand succès en obtenant la certification attestant l'élimination du paludisme en 2019", ont indiqué les intervenants au cours de la rencontre, dont des représentants du ministère de la Santé, du bureau de l'organisation mondiale de la santé (OMS) en Algérie, de l'Institut national de santé publique (INSP) et des services de la prévention de la wilaya, précisant que "le défi d'aujourd'hui et de veiller à n'enregistrer aucun nouveau cas et ce, à travers le déploiement des efforts de prévention et de diagnostic avec le concours de l'ensemble des acteurs".

Mme Hammadi a appelé, à l'occasion, les voyageurs nationaux vers des pays africains où existent des foyers de paludisme à l'impératif de faire preuve de prudence et de ne pas hésiter à se rendre dans les structures hospitalières en cas de soupçon d'infection ou symptômes de paludisme.

De son côté, le représentant de l'OMS en Algérie, Nouhou Amadou, a indiqué que cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre des activités célébrant la

Journée mondiale du paludisme, est une opportunité pour évaluer les efforts déployés en termes de lutte contre cette maladie, précisant que l'Algérie "est devenue l'un des pays leaders en la matière", tout en soulignant l'importance de bénéficier de son expérience "qui lui a permis d'atteindre zéro cas".

La chargée de communication au bureau de l'OMS en Algérie, Leila Chibout, a, pour sa part, mis en relief le parcours de cette organisation mondiale en Algérie depuis 1968 et sa collaboration avec le secteur de la santé pour améliorer les prestations sanitaires, ainsi que les certifications obtenues par l'Algérie grâce à ses efforts consentis dans le souci d'éradiquer diverses pathologies, entre autres, le tétanos et le paludisme.

Animée par des experts et spécialistes, la rencontre a comporté des communications s'articulant autour des acquis remportés au fil des années en matière de lutte contre plusieurs maladies et la situation épidémiologique en Algérie et dans le continent africain.

La délégation du ministère de la santé et de l'OMS effectuera jeudi une visite de terrain pour s'enquérir des conditions de prise en charge sanitaire dans la wilaya, ont indiqué les organisateurs de la rencontre.