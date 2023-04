Algérie: Hadj 2023 - L'ONPO invite les citoyens éligibles à accomplir les mesures administratives avant le 15 mai prochain

ALGER — L'Office national du pèlerinage et de la Omra (ONPO), a appelé, mercredi, dans un communiqué les citoyens éligibles à accomplir le Hadj pour l'année 2023 (1444 de l'Hégire) à suivre et à compléter les mesures et les démarches administratives liées à ce rite religieux avant le 15 mai prochain, rappelant que le coût du Hadj pour cette année est de 770,000,00 DA, billet d'avion compris.

Dans ce cadre, l'ONPO informe que les citoyens éligibles pour accomplir les rituels du Hadj cette année doivent "compléter et suivre les mesures et les démarches administratives avant le 15 mai 2023, suivant cet ordre: Se présenter dans les plus brefs délais aux services de la commune pour obtenir le certificat de succès pour accomplir le rite du Hadj pour cette saison, se présenter aux commissions médicales de wilayas munis du certificat de succès délivré par les services de la commune pour effectuer les examens médicaux et les vaccinations nécessaires pour l'obtention du livret de santé, du certificat de vaccination contre le Covid-19, et du certificat de qualification sanitaire pour accomplir le rite du Hadj".

Les citoyens concernés devront ensuite "se rendre à l'agence de la Banque d'Algérie au niveau de chaque wilaya pour payer les frais du Hadj estimé à 770 000,00 DA, billet d'avion compris, munis d'un passeport biométrique dont la période de validité est d'au moins 06 mois, d'un certificat de succès délivré par les services de la commune pour cette saison, d'un certificat de qualification sanitaire délivré par la commission médicale de wilaya pour obtenir un reçu pour le paiement du coût des prestations du Hadj estimé à 600 000,00 DA et le paiement du billet d'avion estimé à 170 000,00 DA", ajoute la même source.

L'ONPO a également précisé que "le reste des étapes et des procédures administratives requises sera annoncé ultérieurement, selon les délais fixés".