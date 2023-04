Maroc: SM le Roi félicite le président de la République togolaise à l'occasion de la fête nationale de son pays

Rabat — Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au président de la République togolaise, M. Faure Essozimna Gnassingbé, à l'occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, SM le Roi exprime à M. Essozimna Gnassingbé Ses félicitations chaleureuses et Ses voeux les meilleurs de santé et de bonheur, ainsi que Ses souhaits de bien-être et de prospérité au peuple togolais "uni au peuple marocain par une fraternité immuable et une solide amitié".

"Je tiens également à Vous assurer de Ma constante disposition à poursuivre notre action commune afin de porter toujours plus haut l'excellente coopération maroco-togolaise et d'édifier un partenariat mutuellement bénéfique à nos deux peuples et à l'ensemble du continent africain", souligne le Souverain.