Maroc: Surf - Le Morocco Mall Junior Pro Casablanca de retour sur les plages marocaines en mai

Casablanca — Le Morocco Mall Junior Pro Casablanca, première étape des Junior Qualifying Series (JQS) 2023 de la World Surf League (WSL) Europe, revient du 3 au 7 Mai prochain sur la plage d'Ain Diab à Casablanca.

"Les surfeurs juniors (âgés de moins de 20 ans), seront donc à nouveau en compétition dans les vagues fun de Casablanca après une première édition couronnée de succès en 2022 qui avait vu s'imposer les Basques Espagnols Janire Gonzalez Etxabarri (ESP) et Bitor Garitaonandia (ESP). La championne d'Europe actuelle Gonzalez Etxabarri, inscrite pour cette deuxième édition, essaiera de conserver son titre", indique un communiqué de la WSL.

Selon le communiqué, même s'il est évidemment trop tôt pour en avoir la certitude, les prévisions météorologiques s'annoncent plutôt bonnes pour la semaine de compétition avec de jolies vagues en perspective.

"Le Morocco Mall est fier de ce partenariat avec la WSL, et de pouvoir associer à nouveau son nom à ce rendez-vous à dimension internationale, qui certes, animera toute la ville de Casablanca. Nous nous réjouissons d'accompagner l'évolution du surf au Maroc, et surtout de soutenir et d'encourager les jeunes talents à la pratique sportive. Cet événement sera également pour nous une opportunité pour faire découvrir notre destination", souligne la même source.

Le Maroc pour lancer la saison Junior 2023

Trois étapes détermineront les surfeurs et surfeuses qualifiées pour les championnats du monde junior (World Junior Championship - WJC) qui se tiendront en début d'année 2024. Les jeunes athlètes européens commenceront donc leur quête de qualification au Maroc une nouvelle fois. La première étape de l'année réserve toujours de belles surprises avec de nouveaux venus et des surfeurs ayant énormément progressé pendant la trêve hivernale, relève le communiqué.

Ils continueront leur saison plus tard en Septembre avec deux événements d'affilée, le premier en Bretagne à La Torche, et le suivant à Razo, en Galice (Espagne). À la fin de la saison, seuls les deux meilleurs hommes et deux meilleures femmes au classement décrocheront le précieux sésame pour les WJC.

"Le JQS est la base sur laquelle repose la structure des tours de la WSL et nous sommes ravis d'avoir autant de jeunes surfeurs talentueux qui participent au tour européen," a déclaré Rob Gunning, Tour Manager de la WSL Europe, cité dans le communiqué.

"Des événements comme le Morocco Mall Junior Pro Casablanca sont essentiels pour la progression de nos jeunes athlètes. Ils permettent de les confronter à la pression de la compétition, de les tester dans différentes conditions et de leur faire découvrir de nouvelles destinations. C'est une étape primordiale dans leur développement personnel et professionnel", a-t-il ajouté.

Les surfeurs marocains prêts à faire valoir leur expérience locale

Douze athlètes représentant le Maroc sont pour le moment inscrits pour le Morocco Mall Junior Pro Casablanca et auront l'opportunité de montrer le fort potentiel au sein de la jeune génération de compétiteurs. Parmi eux, Lilias Tebbaï (MAR) et Neil Aboufiras (MAR) ont respectivement le plus d'expérience chez les femmes et chez les hommes et mèneront la charge à domicile.

Les wildcards de l'événement Ranya Squalli (MAR), Ines Tebbaï (MAR), Ayman Gougali (MAR) et Mehdi Tsouli (MAR) tenteront également de s'imposer face aux meilleurs jeunes surfeurs de la région.

Certains d'entre eux ont déjà eu l'opportunité cette année de montrer leur talent lors du QS3,000 Rip Curl Pro Search Taghazout Bay en février. La structure des tours WSL permet en effet aux jeunes surfeurs d'aiguiser leur appétit de compétition en junior avant de passer au niveau supérieur des QS avec en ligne de mire l'accession à l'élite mondiale du Championship Tour (CT) comme le surfeur d'Agadir Ramzi Boukhiam (MAR) qualifié sur le CT en 2023.