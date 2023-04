Afrique: Kinshasa accueille ce vendredi la 2e réunion du Conseil d'affaires RDC-Nigéria

La ville de Kinshasa accueille, ce vendredi 28 avril, la 2e réunion du Conseil d'affaires RDC-Nigéria sous le haut patronage du président de la République, Félix Tshisekedi.

Cette activité vise entre autres, booster l'entrepreneuriat et les affaires, et faciliter le partage d'expériences entre hommes d'affaires congolais et leurs homologues nigérians.

Au programme de ces discussions, figurent les tendances actuelles et à venir du marché en RDC et au Nigéria, et les avancées enregistrées de part et d'autre sur les questions liées à l'environnement des affaires entre ces deux pays.

Cette rencontre planchera sur les récents changements intervenus sur le plan politique notamment au Nigéria, ainsi que les propositions concrètes sur la façon de réduire les barrières commerciales entre Abuja et Kinshasa.

Coté congolais, une trentaine de participations sont attendues, notamment des représentants de la présidence de la République, des gouverneurs de province, les responsables des services publics, dont le Directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements (ANAPI).

Dans ce cadre, l'ancien Président du Nigéria, Olusegun Obasanjo, parrain du Conseil d'affaires RDC-Nigéria, fera le déplacement de Kinshasa, accompagné d'une forte délégation d'environ une trentaine d'officiels et des capitaines d'industries nigérians pour prendre part à cette importante rencontre d'affaires.

Cette activité se tient en marge de la 8ème édition du Forum Makutano, organisée le 31 octobre 2022 à Kinshasa avec comme thème : « Opportunités et modèles pour la création des champions nationaux congolais ».

C'est ce forum qui avait abouti à la création d'un Conseil d'affaires RDC-Nigéria dont la présidence par intérim avait été confiée au Dr. Nteraya Sanginga, ancien Directeur Général de l'Institut International d'Agriculture Tropicale (IITA), tandis que la vice-présidence par intérim est assurée par Malam Nasir El-Rufai, Gouverneur de l'État nigérian de Kaduna.