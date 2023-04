Congo-Kinshasa: EPST - Tony Mwaba donne le go !

Le Ministre de l'Enseignement Primaire, Secondaire et Technique, le professeur Tony Mwaba Kazadi, a procédé ce mardi 25 avril 2023, à l'ouverture de l'atelier sur l'éducation à la paix, le développement et le vivre ensemble au Centre Catholique Nganda dans la commune de Kintambo.

Ces assises de trois jours qui vont se clôturer le jeudi 27 Avril prochain, réunissent tous les Coordinateurs des écoles catholiques venus de différents coins de la République avec comme objectif réfléchir et donner des orientations pour instaurer une vraie culture de paix, de développement et du vivre ensemble dans le chef des élèves congolais. Après l'introduction du Représentant du Cardinal empêché ainsi que l'Abbé Noël, Tony MWABA a d'abord félicité les organisateurs pour l'opportunité du thème qui cadre avec le contexte actuel de la République Démocratique du Congo.

« En ce moment où notre pays est victime d'une agression barbare de la part d'un Etat voyou, le Rwanda qui s'est allié aux terroristes du M23 pour tuer, piller et semer la désolation sur leur passage, freinant ainsi dangereusement l'élan du développement amorcé par la RDC, on ne pouvait trouver meilleur thème que celui-ci », a-t-il déclaré Devant les Coordonnateurs des écoles catholiques, le patron de l'EPST a rappelé le rôle de l'éducation dans les dynamiques de paix, du développement et du vivre ensemble avant de les inviter à en faire une priorité en inculquant ces valeurs aux jeunes élèves, gage d'une citoyenneté positive dont a besoin le pays en cette période cruciale de son histoire.

Pour le Ministre, il est plus que nécessaire de rebâtir une culture de la paix et du vivre ensemble, rappelant la rude épreuve à laquelle est constamment soumis notre vivre ensemble pendant et après les échéances électorales et ce, depuis son accession à l'indépendance. Faisant d'une pierre deux coups, le Professeur Tony Mwaba a rappelé à l'assistance, la mission lui confiée par le Chef de l'Etat Félix Antoine Tshisekedi qui consiste à bâtir, au coeur de l'Afrique, « un système éducatif de qualité reposant sur un personnel Enseignant et administratif de mieux en mieux formé, motivé, nourris aux valeurs éthiques, morales et civiques, prestant dans des conditions de travail qui s'améliorent progressivement ».

Sur ce, le Ministre en a appelé à la mobilisation et l'accompagnement des partenaires dont l'église catholique à laquelle l'Etat a confié la gestion des établissements scolaires dans le but de poursuivre avec la consolidation de la gratuité de l'enseignement primaire public qui s'inscrit dans le cadre du front sur l'accès à l'éducation ainsi que les autres fronts déjà engagés notamment celui de l'amélioration des conditions d'apprentissage, celui de l'amélioration des conditions socio-professionnelles du personnel Enseignant et administratif ainsi que le front de la lutte contre les antivaleurs en milieu scolaire. Sauf changement de dernière minute, le patron de l'EPST est donc attendu le jeudi prochain à la clôture de ces assises qui connaissent également la participation des partenaires techniques et financiers de l'EPST dont le projet PERSE

(Avec la Cellule de communication de l'EPST)