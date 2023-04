Congo-Kinshasa: Désormais partenaire, AMSC - L'Honorable Laurent Batumona présente Leynes Israël Bwamayamba à la population de Masina

Plus de 500 membres de la Fondation Keynes Israël Mbwamayama ont adhéré à l'Alliance du Mouvement de Solidarité pour le Changement, AMSC. Ce, après la signature d'un accord de partenariat.

La cérémonie de ce protocole d'accord s'est déroulée à Masina, à Kinshasa, le 22 avril 2023. A travers leur accord, les deux parties se proposent notamment, d'accompagner les actions du chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, en plus de ses actions sociales. Dans son adresse, l'Autorité morale du Mouvement de solidarité pour le changement (MSC), Laurent Batumona a exprimé la volonté du chef de l'Etat d'organiser les élections en 2023. Il a également planché sur la cohabitation entre les communautés, l'éducation de base, les infrastructures de base, l'appel des jeunes à servir sous le drapeau.

Pour Israël Keynes : «Notre Fondation a trouvé un correspondant dans le chef de celui de l'Autorité Morale du MSC qui bataille pour les droits et dignité humaine en pratiquant la solidarité comme valeur et vertu pour exprimer l'amour", a-t-il déclaré. Laurent Batumona a présenté Keynes Israel comme prétendant candidat à la députation provinciale. Les nouveaux adhérents ont été accueillis, samedi 22 avril 2023.

L'autorité Morale de l'AMSC a reçu l'adhésion de plus de 500 membres de cette fondation avec à sa tête son fondateur, Keynes Israël Mwamayama, Ingénieur Géomètre Topographe et prétendant candidat à la députation provincial dans la circonscription électoral de Masina. La liste de candidats, potentiels ou déclarés, en vue de la députation provinciale de décembre 2023 ne cesse de s'allonger avec de nouveaux adhérents à l'Alliance du Mouvement de Solidarité pour le Changement, AMSC, parti cher à Laurent Batumona. Cet accord de partenariat vise à mettre à la disposition de l'AMSC leurs oeuvres, l'expérience politique et sociale, d'une part et, de l'autre, les membres de la Fondation. De même que toute l'expertise intervenant dans le processus électoral.

L'AMSC et la Fondation Keynes Mbwamayama se sont engagées à mettre en commun leurs efforts et notoriétés afin de promouvoir les valeurs de la démocratie. Ils se sont, en outre, convenus d'accompagner l'AMSC à travers la vision de Laurent Batumona qui consiste à travailler dans la solidarité pour le changement afin de bâtir un Congo nouveau, de lutter contre la pauvreté et de faire de la nation congolaise un pays à développer pour le bien-être de la population ; combattre les antivaleurs. Dans cet accompagnement, la Fondation a souscrit d'oeuvrer sous le label de l'AMSC dans le but de soutenir les actions sociales de son Autorité Morale. Aussi, ils se sont engagés solennellement à fédérer leurs idéaux afin de préparer les échéances électorales sous la coordination de l'AMSC.

Selon Israël Mbwamayama, "Nous ne nous sommes pas retrouvés dans les idéaux d'ailleurs. C'est pour cela que nous nous engageons au MSC. Nous avons conscience de l'enjeu et sommes persuadés que la lutte dans laquelle ma Fondation s'engage est de suivre les instructions de Laurent Batumona dans sa vision électorale". Cette signature de partenariat, qui a eu lieu au siège de cette Fondation, a connu une ambiance déterminante.

Des centaines de membres et personnalités ont signé leur fiche d'adhésion à l'AMSC. Avec la montée en puissance de l'AMSC et la pénétration croissante de ce regroupement politique à travers la RDC, il y a lieu de s'attendre à un raz-de-marée. Il faut noter que les demandes d'adhésion ont considérablement augmenté ces dernières années.

Cette croissance est due au dynamisme et l'esprit managérial de son leader, Laurent Batumona, porteur d'opportunités sociales notamment, en matière de création d'emplois pour les jeunes générations afin d'y répondre au développement d'un climat favorable pour le bien-être de la population. L'AMSC se mobilise pour renforcer les capacités de mobilisation des membres pour une victoire aux élections.