Madagascar: Basketball-3X3 - Les Ankoay dames entrent en stage bloqué

Après le championnat national N1A première phase dames d'Antsirabe, les sociétaires de l'équipe nationale Ankoay 3x3 ont repris la préparation de la coupe du monde.

À dix jours du début des matchs qualificatifs pour la coupe du monde qui se joueront à Eilat, en Israël, les joueuses de l'équipe nationale malgache Ankoay senior dames de 3x3 entrent dans la dernière ligne droite de leur préparation. Elles ont repris l'entraînement depuis hier au petit palais du Palais de sports de Mahamasina et sont entrées en stage bloqué. La Fédération malgache de basket-ball a mis tous les atouts du côté des membres de l'équipe nationale malgache Ankoay en leur offrant le maximum de confort. Elles sont maintenant logées au Radisson Blu à Ambodivona. Héritant de la poule A avec l'Australie et la République Tchèque, la tâche qui attend les basketteuses de la Grande Île n'est pas mince.

Affronter les Australiennes avec leur grande force nécessite des conditions physiques au top, aussi bien que face aux joueuses de la République Tchèque. Harisoa Muriel Hajanirina, membre de l'équipe nationale féminine Ankoay a expliqué que la tâche qui les attend à Eilat en Israël n'est pas simple mais elles feront le maximum pour chercher le ticket mondial. "Nous avons déjà un aperçu de la façon de jouer de nos adversaires, surtout les Australiennes. Elles sont grandes mais nous avons notre stratégie pour les contrer", ajoute-t-elle

Petit poucet

Et Harisoa Muriel Hajanirina de continuer: « Nous venons de faire le championnat national de basketball N1A à Antsirabe. Ce championnat national constitue pour nous une répétition générale de ce qui nous attend en Israël même si l'enjeu est tout autre. Notre entrée en stage bloqué apportera encore un peu plus d'atouts nécessaires pour nous battre en Israël ». La formule de la rencontre un est match triangulaire où chaque pays joue deux rencontres. Ensuite il y aura les phases de demi-finale et finale. Pour se qualifier, il faut entrer dans le dernier carré et chercher au moins la troisième place Sur le dernier classement mondial paru le 8 mars sur la page de FIBA 3X3, Madagascar se place à la 57ème mondiale avec ses 79 points tandis que l'Australie se positionne à la 56ème mondiale avec ses 79.6 points.

La République Tchèque est la mieux classée car elle figure dans le top 20 mondial, seizième (471,9 points). Par rapport à ce classement, sur le papier Madagascar est le petit poucet des six pays en lutte pour les trois dernières places restantes pour la coupe du monde d'Autriche fin juin et début du mois de juillet. Sur le terrain, Madagascar peut créer la surprise en améliorant le beau jeu montré et réalisé en Egypte par les protégées de Prisca Razananirina, coach de l'équipe nationale Ankoay lors du championnat d'Afrique, en décembre 2022.