Madagascar: Exposition « Lova » à Isoraka - La Fondation H laisse un héritage culturel

François-Xavier Gbré, le photographe passionné du patrimoine architectural. Ses oeuvres sont exposées à Isoraka.

Au rez-de-chaussée, le passé est illustré par de nombreuses images d'archives recomposées en de grandes fresques. Les images dialoguent avec le public à hauteur d'homme. Comme une image du Général De Gaulle et du Président malgache Tsiranana qui se serrent la main, au temps de la décolonisation. Le présent se trouve au premier étage du bâtiment. Les photos évoquent le monde contemporain dans lequel on évolue. Au dernier étage du bâtiment se trouve le futur. François-Xavier Gbré avance que « ce dernier illustre une réflexion sur notre futur, le devenir de l'homme, son évolution, les déchets, le gaspillage, les espèces qui ont disparu...». Sur l'un des côtés muraux, une photographie d'un animal spécifique de Madagascar est représentée. « Le plus grand oiseau du monde, appelé oiseau éléphant, mesure 3 mètres et pèse 500 kg. » d'après la description du photographe François-Xavier Gbré. Des photographies montrant des ossements sont visibles au dernier étage.

Lieux abandonnés

À travers la photographie, François-Xavier Gbré s'exprime. « C'est dans ma pratique de réactiver des lieux abandonnés ou laissés, comme le cas de ce bâtiment à Isoraka. Par le biais des photos, je fais ressurgir des endroits, des harmonies anciennes, des constructions anciennes... Partout on voit des ruines, des évolutions, des couches, des parties délaissées, de la nouveauté, et je les expose à travers ces photographies »

Ce bâtiment d'Isoraka renferme des histoires. « Jean Laborde y était dans son temps. Ce local appartenait à une banque, et tout le monde ne pouvait pas y entrer. Et on va faire en sorte que le public puisse entrer dans ce bâtiment à travers cette exposition « Lova », raconte Mino Ralantoma-nana, chargée de projet à la Fondation H. L'exposition date de trois semaines, alors si vous êtes amateurs de photos, les portes de la Fondation H à Isoraka vous seront ouvertes du mardi au samedi de 10h à 17h.