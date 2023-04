Gambie: Les nominations pour la mairie et la présidence des conseils régionaux commencent demain

La Commission Electorale Indépendante (CEI) entamera jeudi le processus de nomination des candidats aux prochaines élections communales et régionales.

Les nominations prendront fin le 3 mai 2023 et, comme d'habitude, elles commenceront à 9 heures et se termineront à 16 heures dans les différentes régions - Banjul, Kanifing, Kerewan, Mansakonko, Janjanbureh et Basse, selon l'organe électoral.

Les partis dont les nominations sont prévues pour jeudi, le premier jour, sont l'ANRD, l'APP, l'APRC et la CA.

Les élections communales et des présidents des conseils régionaux se tiendront le 20 mai, suite aux élections des conseillers qui ont eu lieu le samedi 15 avril.

Une course acharnée est prévue, en particulier pour les sièges de maire et de président du conseil municipal de Kanifing et du conseil régional de Brikama, qui sont sans doute les deux conseils les plus importants et les plus stratégiques, avec une domination attendue entre le Parti Populaire National (NPP) au pouvoir et le Parti Démocratique Uni (UDP), principal parti d'opposition.

Les deux principaux candidats de l'opposition, Mme Rohey Malick Lowe, maire de Banjul, et Mr Talib Ahmed Bensouda, maire de la municipalité de Kanifing, ambitionnent tous deux de se faire réélire sous la bannière de leur parti.

D'autre part, le Parti Populaire National (NPP) a choisi l'actuel Ministre de la Jeunesse et des Sports, Mr Bakary Y. Badjie, pour contester le siège de la Municipalité de Kanifing contre le maire actuel, Mr Talib Bensouda. Le parti a désigné Mr Ebou Faye pour affronter le maire sortant Mme Rohey Malick Lowe pour le siège de maire de la ville de Banjul.

La Suisse inculpe Ousman Sonko pour crimes contre l'humanité