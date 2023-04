Afrique: Diplomatie - La Chine perpétue ses liens d'amitié avec d'autres pays

En marge de la réception, le 24 avril dernier, des lettres de créance de soixante-dix ambassadeurs venant des différents coins du monde, le président chinois, Xi Jinping, a réitéré la volonté de la Chine à travailler conjointement avec les autres nations en vue d'une coopération mutuellement bénéfique.

Parmi les ambassadeurs présentes à la cérémonie, Jacques Jean Luc Nyanga de la République du Congo, Marcos Galvao du Brésil, Oliver Wonekha de l'Ouganda, Monday Semaya Kenneth Kumba du Soudan du Sud, Balumuene Nkuna F. de la République démocratique du Congo, Robert Nicholas Burns des États-Unis, Pradeep Kumar Rawat d'Inde, Ibrahima Sory Sylla du Sénégal, etc.

Souhaitant la bienvenue aux ambassadeurs, Xi Jinping leur a demandé de transmettre ses salutations cordiales et ses meilleurs voeux aux chefs d'État, aux dirigeants des organisations et à leurs peuples respectifs. Par cette marque d'amitié, le président chinois démontre la volonté de son pays à approfondir les relations bilatérales et à élargir la coopération mutuellement bénéfique avec les peuples d'autres pays. Ce, notamment sur la base de l'égalité et des avantages mutuels.

Du fait que la réception de ces lettres de créance par le pays hôte officialise la nomination et l'accréditation des différents ambassadeurs en Chine, le président chinois a invité les diplomates des soixante-dix États du monde d'user de ce nouveau mandat pour avoir une compréhension globale et approfondie de son pays. Ceci, afin de servir d'émissaires de l'amitié et de ponts de coopération avec leurs pays respectifs.

A cet effet, le président chinois a promis de fournir un soutien et des commodités aux ambassadeurs dans l'exercice de leurs fonctions. Car, selon lui, au cours des trois dernières années, la Chine a parcouru un long chemin dans la lutte contre la pandémie de covid-19 en donnant la priorité aux personnes et à la vie. Par ailleurs, le pays a pris des mesures concrètes pour soutenir pleinement la lutte mondiale contre la pandémie, travaillé avec d'autres pays pour mettre en oeuvre la vision de la construction d'une communauté mondiale de la santé pour tous et renforcé le lien d'assistance mutuelle et de destin partagé. Dans ce processus, la Chine a reçu une aide sincère de nombreux pays et peuples.

« La Chine restera attachée à la voie du développement pacifique, adhérera à la politique nationale d'ouverture, poursuivra fermement une stratégie d'ouverture mutuellement bénéfique et créera plus d'opportunités pour le monde grâce à son propre développement », a déclaré Xi Jinping. En outre, la Chine souhaite travailler avec la communauté internationale pour promouvoir la mise en oeuvre de l'Initiative de développement mondial, de l'Initiative de sécurité mondiale et de l'Initiative de civilisation mondiale.