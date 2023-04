Congo-Kinshasa: Fatshi cup - La CAF et la FIFA disposées à soutenir le tournoi

La Confédération africaine de football (CAF) et la Fédération internationale de football association (Fifa) pourraient apporter leur soutien au futur tournoi U20 "Fatshi cup", qui cependant n'est pas leur initiative, encore moins parraînée par elles.

Le tournoi international U20 de football regroupant les pays de l'Afrique centrale n'est pas une initiative de la CAF et de la Fifa. Le secrétaire général de la CAF, Veron Mosengo Omba, l'a déclaré, le 25 avril, au cours de la conférence de presse annonçant l'installation du comité de normalisation à la Fédération congolaise de football association (Fécofa). En fait, le haut cadre de la CAF dissipait plutôt une certaine confusion et incompréhension entretenues au sein de l'opinion sportive nationale, en soulignant avec pertinence que la Caf et la Fifa sont cependant disposées à apporter leur soutien à ce type de tournoi.

« Il y a confusion. L'initiative de l'organisation de Fatshi Cup ne vient ni de la Fifa ni de la CAF. Je suis étonné d'entendre que la Fifa soutiendrait une telle initiative. Mais si l'Uniffac compte organiser un tournoi dans le sens de promouvoir la jeunesse, on va soutenir. Il y a des compétitions qui portent des noms des présidents, mais dire qu'on a initié ce tournoi, je ne suis pas au courant. Dire que la CAF va soutenir un tel tournoi, oui, ça part de notre métier de soutenir les initiatives qui vont dans le sens de l'encadrement de la jeunesse », a tranché le secrétaire général de la CAF, Veron Monsengo Omba.

Plusieurs affirmaient que le nouveau ministre des Sports et Loisirs, Claude François Kabulo Mwana Kabulo, qui avait annoncé l'organisation de ce tournoi en juin prochain, aurait affirmé que la Fifa va le financer. Cette compétition sera sous-régionale et l'étude de faisabilité n'est même pas encore entamée. Or, le ministre avait simplement mis l'accent sur l'importance de ce tournoi pour le développement du football des jeunes en Afrique centrale, et particulièrement en République démocratique du Congo. Une délégation de ce pays devra, d'ailleurs, traverser le fleuve pour Brazzaville afin de prendre langue avec l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale (Uniffac) qui organise souvent des tournois de football d'âge.

Si le ministre des Sports a, par méprise, évoqué le parrainage du tournoi par les deux instances internationales du football, ces dernières sont cependant prêtes, selon leur mission de promouvoir le développement du football des jeunes, à apporter leur appui à Fatshi cup. Parlant du nouveau ministre des Sports, Veron Mosengo Omba, qui avait conféré avec lui au Caire, en Egypte, lors de sa récente mission, a glissé ceci : « Je salue sa volonté de participer à la relance du football congolais. C'est un monsieur que j'ai découvert, il aime son pays et le football. On doit le compter parmi les vrais partenaires du développement du foot congolais ».