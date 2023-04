Congo-Kinshasa: Séminaire du gouvernement - Les ministres ont signé l'acte d'engagement éthique

Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a prononcé, le 26 avril, un discours lors de la cérémonie de clôture du séminaire du gouvernement organisé au Fleuve Congo hôtel, à Kinshasa.

Il a rappelé aux ministres ses propos tenus, il y a un mois, lors de la 92e réunion du Conseil des ministres, à savoir: " La fonction ministérielle, bien plus qu'un privilège, demeure avant toute chose un sacerdoce et une lourde responsabilité qu'il revient d'assumer en ayant sans cesse à l'esprit l'intérêt général et non le contraire".

Confiant tant dans la qualité de la matière dispensée que dans celle des orateurs du séminaire, le président Tshisekedi a renchéri en ces termes : " J'ai la conviction qu'à travers les exposés qui ont été présentés par les différents intervenants et les échanges qui s'en sont suivis, que tous les membres du gouvernement sont désormais sur la même longueur d'ondes aussi bien en ce qui concerne la conduite à tenir qu'en ce qui concerne les efforts de travail à fournir ". Il a conclu par ces mots : " J'attends maintenant de chacun de vous l'application des recommandations issues de ces assises, afin de répondre aux besoins et attentes de notre population."

Bien avant le discours du chef de l'Etat, le Premier ministre, Jean-Michel Sama Lukonde, a remercié le chef de l'État d'avoir accepté de parrainer ce renforcement des capacités de l'équipe gouvernementale, réaffirmant le soutien total de son équipe à l'autorité suprême du pays. Le Premier minsitre a rappelé que la priorité demeure la matérialisation de la vision du président de la République, surtout en ces moments difficiles où le pays subit l'agression injuste de la part du Rwanda via les terroristes du M-23.

Ce séminaire du gouvernement était placé sUR le thème "Construire une cohésion efficace et créer une dynamique de changement par la culture de l'excellence et la gestion publique axée sur les résultats du programme gouvernemental". Il s'est tenu durant deux jours, du 25 au 26 avril, à l'hôtel du Fleuve Congo, dans la commune de la Gombe. L' objectif était de renforcer les capacités des ministres et de consolider leur cohésion dans l'action au bénéfice de la population congolaise.

Ces assises, ponctuées de plusieurs exposés enrichissants et présentés par d'éminents intervenants au nombre desquels le Pr Évariste Mabi Mulumba et Édouard Mokolo Wa Pombo, ont été sanctionnées par la signature, devant le Premier ministre, de "l'acte d'engagement éthique". Cet acte n'est pas une contrainte mais un acte de foi, selon le directeur général de l'Observatoire de surveillance de la corruption et de l'éthique professionnelle), le Pr Mwendambali, chantre de la lutte contre la corruption initiée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.