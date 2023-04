Tunisie: Reportage « Envie d'évasion » sur TF1 - « Zarzis n'a rien à envier aux Caraïbes »

La saison s'annonce bonne, selon les tour-opérateurs et les agences de voyages. Les unités hôtelières ont déjà commencé à balayer devant leurs portes par leurs propres moyens, en attendant que l'Agence de protection et d'aménagement du littoral bouge.

Le reportage « Envie d'évasion », diffusé le 5 avril par la chaîne française TF1 qui détient le record d'audience et dédié à la ville de Zarzis a fini par faire de cette presqu'île une destination de rêve. « Elle n'a rien à envier aux Caraïbes et aux îles de l'océan indien », avait commenté le journaliste.

A ce propos, il n'est pas difficile de confirmer ses dires si les autorités locales et régionales se mettent dès à présent à bien préparer la saison estivale qui pointe à l'horizon, tout en espérant qu'elle ne connaîtra pas de drames comme les précédentes.

A présent, les unités hôtelières ont déjà commencé à balayer devant leurs portes par leurs propres moyens. Cependant, l'Agence de protection et d'aménagement du littoral (Apal) doit bouger pour sa part pour ramasser les algues et contrôler ceux qui rampent devant leurs buvettes, du côté de la corniche et ceux qui construisent en dur dans le domaine public maritime (DPM) sans autorisation. L'entrepreneur chargé de tailler les palmiers le long de la plage devra redoubler d'effort pour embellir le paysage.

L'éclairage public devra subir l'entretien qu'il faut pour éclairer tout le littoral et il faut surtout multiplier les campagnes de propreté pour venir à bout de divers résidus et détritus et ramasser les restes de matériaux de construction ainsi que les épaves d'embarcations de fortune rejetées par la mer.

A priori, la saison s'annonce bonne, selon les tour-opérateurs et les agences de voyage. Par conséquent, on souhaite bien que les autorités régionales, et en l'occurrence le gouverneur, après la dissolution des conseils municipaux, accordent un peu plus d'importance à Djerba et Zarzis qui recevraient beaucoup d'estivants de l'intérieur du pays en plus du pèlerinage des juifs à la Ghriba et des touristes et Ben Guerdane, ville prisée par les visiteurs, sans oublier bien évidemment les autres délégations et l'aménagement des Ksours de Béni Khédache.

Tout cela permettrait également à nos compatriotes qui rentrent pendant les vacances d'été dans leurs villes natales et aux touristes de passer un séjour agréable.