Algérie: Energie et Mines - Arkab reçoit le ministre syrien du Pétrole et des Ressources minérales

ALGER — Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a reçu, jeudi à Alger, le ministre syrien du Pétrole et des Ressources minérales, Firas Hassan Kaddour, avec lequel il a discuté des moyens de renforcer la coopération entre les deux pays dans le domaine de l'énergie et des mines.

M. Arkab et son homologue syrien ont également passé en revue "les possibilités de coopération et d'investissement entre les entreprises des deux pays dans toutes les étapes de la chaîne de valeur dans le secteur des hydrocarbures, ainsi que les voies et moyens d'échanger les expériences et la formation entre Sonatrach et les compagnies syriennes dans le secteur des hydrocarbures", selon un communiqué du ministère distribué à la presse à l'issue de la rencontre.

Dans une déclaration à la presse à l'issue de l'audience, M. Arkab a dit avoir abordé avec son homologue syrien les perspectives de coopération et de partenariat entre les deux pays dans plusieurs domaines, notamment les hydrocarbures, l'énergie et les mines, en vue de "développer un partenariat qui soit à la hauteur des relations historiques et fraternelles entre les deux pays".

Le ministre syrien a, de son côté, souligné que cette rencontre intervenait "suite aux directives des dirigeants des deux pays, afin de renforcer les relations de coopération notamment en matière d'énergie et de pétrole et de les hisser au niveau des relations politiques".

La rencontre s'est déroulée en présence des PDG des groupes Sonatrach, Sonelgaz et Manadjim El-Djazair (Manal), en sus de cadres du ministère et de Sonatrach.

Le ministre syrien effectue, du 26 au 28 avril, une visite de travail en Algérie, à l'invitation du ministre de l'Energie et des Mines.

Cette visite s'inscrit dans le cadre de l'examen des opportunités de coopération entre les deux pays dans les domaines de la recherche et de l'exploration des hydrocarbures ainsi que ceux du gaz, des mines et des produits pétroliers, outre la production, le transport et la distribution de l'électricité.