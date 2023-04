Mali: Attaf rencontre à Bamako nombre de responsables concernés par l'Accord pour la paix et la réconciliation

ALGER — Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf a eu, dans le cadre de la visite de travail qu'il effectue à Bamako, des rencontres avec des responsables concernés par l'Accord pour la Paix et la Réconciliation au Mali issu du processus d'Alger, a indiqué, jeudi, un communiqué du ministère.

Ces rencontres ont eu lieu avec les représentants des mouvements maliens signataires de l'Accord en 2015 , les membres du groupe de la Médiation internationale, ainsi que le représentant spécial du Secrétaire général et chef de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA), Wane El-Ghassim, selon la même source.

Elles interviennent dans "le contexte des efforts consentis par l'Algérie, en tant que chef de file de la Médiation internationale et présidente du Comité de suivi de la mise en oeuvre de l'Accord pour la Paix et la Réconciliation au Mali issu du processus d'Alger (CSA)", ajoute le communiqué.

Intervenant dans le sillage des entretiens tenus par le chef de la diplomatie algérienne avec les autorités maliennes, ces rencontres ont été "l'occasion d'intensifier les concertations et d'échanger les avis et les analyses avec les parties maliennes et avec les partenaires internationaux autour des voies et moyens de dépasser les obstacles actuels qui entravent le parachèvement du processus de paix et de la réconciliation dans ce pays frère", souligné le communiqué.

Les rencontres tenues avec les responsables gouvernementaux et les mouvements signataires, ont permis d'affirmer "l'engagement de toutes les parties à respecter l'Accord d'Alger, ainsi que leur disposition à adhérer avec sérieux aux démarches entreprises par l'Algérie dans l'objectif d'établir et de renforcer la confiance entre les parties maliennes et d'assurer la reprise rapide et consensuelle des activités des mécanismes de suivi de la mise en oeuvre de l'Accord", précise la même source.

De leur côté, les membres de la Médiation internationale et le représentant de l'ONU ont exprimé leur plein soutien aux efforts déployés sans cesse par l'Algérie, sous la direction du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en vue d'appuyer la sécurité et la stabilité de la République du Mali, faisant part dans ce contexte, de "leur aspiration à poursuivre leur action, sous la direction de l'Algérie, à l'effet de promouvoir les objectifs de paix, de réconciliation et de développement durable dans ce pays, à même de contribuer à asseoir les fondements de la paix dans l'ensemble de la région", conclut le communiqué.