Sénégal: FC Séville - Pape Gueye raconte son départ de l'OM et parle de Sampaoli

Pape Gueye a profité du mercato hivernal pour quitter l'OM, lui qui n'était pas vraiment dans les plans d'Igor Tudor durant la première partie de saison. Le club phocéen l'a alors envoyé au FC Séville, où il a retrouvé un certain Jorge Sampaoli. Un nouveau défi pour Gueye qui s'est confié sur ce choix de carrière.

A l'instar de Gerson ou Luis Suarez, Pape Gueye a quitté l'OM au mercato hivernal. Le Sénégalais a alors rejoint l'Andalousie et le FC Séville dans le cadre d'un prêt, où il a ainsi pu retrouver le sourire et du temps de jeu, lui qui n'avait pas forcément la confiance d'Igor Tudor sur la Canebière. Mais comment le milieu de terrain de 24 ans en est-il arrivé là ? Dans un entretien avec BeSoccer, le champion d'Afrique s'est livré sur son départ et l'importance de Jorge Sampaoli, son ex-coach à l'OM.

« Sampaoli m'a appelé. J'ai joué avec lui pendant un, deux ans et c'est pour cela que quand Sampaoli m'a appelé, j'ai directement dit oui pour venir à Séville. Le FC Séville est un grand club en Espagne et j'aime le jeu qu'il y a ici, c'est un jeu avec le ballon, moins physique, mais c'est un bon championnat », a d'abord expliqué Pape Gueye.

Et concernant Jorge Sampaoli, qui n'est aujourd'hui plus au FC Séville après avoir été remercié de son poste d'entraîneur, le joueur prêté par l'OM a également confié : « Sampaoli ? C'est un grand entraîneur, il m'a énormément aidé à Marseille et ici aussi. J'ai beaucoup de respect pour lui, après c'est le football. A Marseille, j'ai aussi eu 4 ou 5 entraîneurs en un an. C'est le football. Maintenant, j'ai un entraîneur qui est très bien, nous faisons des résultats corrects et nous allons continuer pour gagner les matchs ».