Sénégal: Cinéma-culture - Dakar, capitale des séries !

Du 2 au 6 mai 2023 s'ouvre dans la capitale Sénégalaise, le festival panafricain des séries. Une toute première panafricaine, de promotion et de mise en valeur de la créativité africaine, vers la professionnalisation du secteur, potentiellement dynamique et porteur croissance.

La première édition du festival "Dakar Séries" se tiendra du 3 au 6 mai prochains dans la capitale Sénégalaise, Dakar. Hier mercredi, face à la presse, les promoteurs dudit évènement ont dévoilé le programme alléchant de cette première édition des séries retenues. Au total, sur les 27 séries sélectionnées, seules 24 seront en compétition pour cette toute première du genre sur le continent africain.

Lors de ce festival, beaucoup de séries Sénégalaises et Ivoiriennes seront diffusées. Et tant bien d'autres de la Centre-Afrique, du Bénin, du Burkina Faso, du Maroc, d'Algérie, d'Afrique du Sud, du Nigéria... En ce qui concerne le Sénégal, des séries comme Selma, Emprise, Marodi (deux séries sénégalaises diffusées sur Amazon prime), Teranga, Black Santiago Club... seront, entre autres, parmi les 27 séries africaines sélectionnées et qui seront diffusées à l'attention des séries «addicts» (des sériephiles, passionnés de séries).

En Afrique, il est constatable, de plus en plus, des séries africaines produites et consommées. Mais, en retour, aucun rendez-vous de promotion de celles-ci n'est viable. D'où l'idée de valoriser ce que le continent «fait de mieux, faire découvrir des séries en exclusivité notamment des premières mondiales (celles qui n'ont jamais été diffusées), partager les expériences et les connaissances, accompagner les nouvelles générations, créer des ponts avec les générations confirmées et voir ensemble comment structurer le secteur pour arriver à en faire une véritable industrie de la série. Et ce, par des ateliers, par des masters class, par des tables rondes. Bref, il sera question de faire l'état des lieux, comment aller plus loin notamment les porteurs de projets de pouvoir rencontrer et échanger avec des gens qui ont un potentiel à l'oeuvre», a expliqué la promotrice.

Beaucoup de lauréats pour les meilleures séries courts métrages (moins de 45 minutes), meilleures séries longs métrages (au-delà de 45 minutes), meilleur (e) acteur (trice), meilleur montage, meilleure musique, meilleure réalisation, meilleur décor seront primés. Bref, «ça va être un beau palmarès pour mettre en lumière les technicien des séries qui ne sont pas souvent valorisés», a soutenu la promotrice.

Ledit festival panafricain des séries "Dakar Séries" se veut un lieu «de promotion et de mise en valeur de la créativité africaine, de soutien de la professionnalisation du secteur et une plateforme unique pour les professionnels de l'audiovisuel», souligne Séraphine Angoula. A noter que l'actrice et réalisatrice française d'origine sénégalaise et malienne, Aïssa Maïga, est la marraine de cette première édition du festival panafricain des séries "Dakar Séries".