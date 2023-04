Afrique de l'Est: L'Éthiopie invite les investisseurs mondiaux à explorer le pays des origines et des civilisations anciennes

Addis Ababa le — L'Éthiopie, terre des origines et capitale diplomatique de l'Afrique, est prête à accueillir les investisseurs du monde entier pour s'engager dans le tourisme, le gouvernement comptant sur le secteur privé pour jouer un rôle crucial, a déclaré le ministre du Tourisme, Nasise Chali.

Présentant les opportunités, les ressources et le soutien du gouvernement aux investisseurs mondiaux réunis au forum Invest Ethiopia 2023, Nasise a invité les investisseurs internationaux à s'engager dans le secteur du tourisme en Éthiopie, le pays des origines doté d'une multitude d'attractions touristiques uniques.

Le ministre a ajouté : "Nous appelons l'Éthiopie la terre des origines, car c'est le berceau de l'humanité, là où l'homme a marché pour la première fois sur deux jambes".

Précisant que l'Éthiopie est également une nation qui est une source d'Abbay (le Nil bleu), elle a ajouté que l'Éthiopie est l'une des anciennes civilisations, et que le café est le cadeau affectueux de l'Éthiopie au monde.

Pour la ministre, ces ressources font de l'Éthiopie un endroit unique à explorer davantage dans le secteur du tourisme.

Notant que le gouvernement a récemment accordé l'attention nécessaire au secteur, M. Nasisie a déclaré que "le gouvernement a vraiment accordé l'attention nécessaire au tourisme en raison des vastes ressources dont nous disposons dans le secteur".

En conséquence, le gouvernement estime que le secteur est l'un des piliers de l'économie du pays. C'est pourquoi le plan de développement décennal lui accorde toute l'attention qu'il mérite.

Elle a souligné que "nous comptons sur le secteur privé en tant qu'acteur clé pour venir investir dans le secteur. Lorsque nous planifions, nous nous assurons que l'intervention nécessaire, le soutien politique nécessaire, le cadre juridique et toutes les choses nécessaires sont en place".

L'Éthiopie est la capitale diplomatique de l'Afrique et le siège de nombreuses organisations internationales, ce qui en fait un lieu propice au tourisme. Ethiopian Airlines transporte beaucoup de passagers, plus de 10 millions par an, ce qui donne au pays de nombreuses opportunités à exploiter.

En Éthiopie, les attractions touristiques ne manquent pas, car il s'agit d'un pays ancien qui possède de nombreuses ressources historiques.

L'Éthiopie peut être considérée comme l'un des pays les plus diversifiés au monde, a-t-elle déclaré, ajoutant : "Nous avons de nombreux groupes ethniques avec leur propre langue et leur propre identité culturelle, ce qui fait de l'Éthiopie l'une des mosaïques culturelles".

Il existe de nombreux patrimoines culturels, des attractions ethnographiques, de l'artisanat traditionnel, les ressources naturelles du pays, la beauté naturelle, les paysages, le beau temps tout au long de l'année peuvent offrir un produit touristique pour toute l'année, a-t-il été indiqué.

En outre, la vie sauvage de la flore et de la faune, les zones protégées et les parcs attendent tous des investissements significatifs et sont autant d'opportunités d'investissement parmi d'autres.

En ce qui concerne les conditions favorables, le ministre a noté qu'il y a une volonté politique du côté du gouvernement qui est démontrée par la priorisation du tourisme comme l'un des piliers du développement de l'économie et l'investissement réel dans le secteur, la création d'un climat d'affaires favorable entre autres les mouvements de l'entreprise pour en mentionner quelques-uns.