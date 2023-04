Afrique de l'Est: L'Éthiopie crée un climat propice à l'investissement pour attirer les investisseurs étrangers - Fonctionnaires

Addis Ababa — L'Éthiopie a pris des mesures encourageantes pour créer un climat d'investissement favorable dans le but d'attirer des investissements directs étrangers dans divers secteurs, a déclaré la Commission éthiopienne de l'investissement.

Le forum international sur l'investissement "Invest Ethiopia 2023", qui se déroule sur trois jours à Addis-Abeba, a pour thème "Invest and Grow in Ethiopia - The Land of Attractive Investment Opportunities" (Investir et se développer en Éthiopie - le pays des opportunités d'investissement attrayantes).

Plus de 600 nouveaux investisseurs directs étrangers participent à ce forum qui devrait générer plus de 3 milliards USD d'investissements en Éthiopie au cours des prochaines années.

Lors de la session matinale de la deuxième journée du forum Invest Ethiopia 2023, Temesgen Tilahun, commissaire adjoint de la Commission éthiopienne de l'investissement, a commencé par souligner les perspectives de croissance des projets d'investissement en attirant des IDE ou en développant des projets existants grâce à des mesures d'incitation adaptées.

Il a déclaré que plusieurs activités de réforme sont en cours dans divers secteurs afin d'améliorer la facilité de faire des affaires et de maintenir le succès des dernières décennies.

La commission a numérisé tous les services destinés aux investisseurs, a-t-il déclaré, ajoutant que les nouveaux potentiels de croissance tels que l'agroalimentaire, la fabrication, l'exploitation minière et l'énergie, les TIC ainsi que le tourisme sont les secteurs les plus lucratifs en Éthiopie où les investisseurs peuvent investir.

Le gouvernement s'efforce d'étendre la connectivité des infrastructures pour permettre aux investisseurs de faire des affaires en mentionnant la compagnie aérienne Ethiopian Airlines, les infrastructures électriques, les chemins de fer et les routes, entre autres.

Il a expliqué que tous les secteurs sont ouverts aux investisseurs par le biais de divers mécanismes, notamment les partenariats public-privé (PPP), les coentreprises ou d'autres modalités, et que quelque 30 types de parcs industriels répartis dans tout le pays constituent de bonnes opportunités pour les inventeurs.

Le ministre d'État aux affaires étrangères, l'ambassadeur Misganu Arga, a quant à lui déclaré que le ministère s'efforçait de fournir des informations authentiques aux investisseurs par l'intermédiaire des missions éthiopiennes à l'étranger.

Les opportunités d'investissement en Éthiopie sont immenses, a-t-il déclaré, ajoutant qu'en raison de notre politique d'ouverture et de notre croissance économique, nos missions s'efforcent d'encourager les investisseurs étrangers en organisant des forums d'affaires.

L'ambassadeur a indiqué qu'il existait un mécanisme commun pour aider les investisseurs à surmonter les obstacles auxquels ils pourraient être confrontés.

Il a également expliqué que l'adhésion de l'Éthiopie à l'OMC se déroule bien et que l'Éthiopie a ratifié l'AfCFTA, ce qui constitue également une bonne opportunité pour les investisseurs étrangers.

Le PDG de la compagnie d'électricité éthiopienne a quant à lui déclaré que son entreprise travaillait à la modernisation et à la réhabilitation du réseau afin d'étendre la distribution de l'électricité et de fournir un service fiable aux clients.

Les organisations gouvernementales essentielles soulignent leur mandat et leur responsabilité en ce qui concerne l'instauration d'un climat propice aux investissements, a-t-il ajouté.

Afin de capitaliser sur les succès passés et de corriger les inconvénients, un dialogue avec les ministres et les investisseurs est organisé dans le cadre du forum afin d'examiner le parcours de croissance passé et les perspectives d'avenir.

Selon la Commission éthiopienne des investissements, l'Éthiopie a attiré plus de 4,1 milliards d'USD d'investissements directs étrangers (IDE) en 2021 et est restée la première destination d'IDE en Afrique de l'Est. Le FMI a prévu que l'Éthiopie connaîtra une croissance de 13 % en 2023 et sera l'une des trois économies à la croissance la plus rapide d'Afrique, a souligné la commission.

L'Éthiopie est la troisième économie de l'Afrique subsaharienne avec un PIB de 156 milliards USD.