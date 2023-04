Congo-Kinshasa: Au moins 500 000 personnes ont bénéficié de l'éclairage public en 2022, grâce à ANSER

Au moins de 500 000 personnes ont bénéficié, en 2022, de l'éclairage public grâce à l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieux rural et périurbain (ANSER).

Cela après que cet établissement public a étendu ses réseaux sur plus de 50 KM linéaires couvrant 5 provinces à savoir : Equateur, Tshuapa, Mongala, Nord-Ubangi et Sud-Ubangi.

Pour la partie Ouest, l'ANSER a installé les microcentrales photovoltaïques d'une station de pompage d'eau à Ipamu, territoire d'Idiofa (Kwilu) et à Binga-Yassa, territoire de Massimanimba (Kwilu).

Au niveau du centre du pays (Le Grand-Kasaï), 14 projets d'électrification sont en cours dans le cadre du Programme de développement de 145 territoires sur fonds propres du gouvernement de la République.

Les appels d'offres sont déjà lancés et la réalisation est prévue pour 2023.

Il y est prévu des centrales solaires avec la construction et la réhabilitation des centrales hydroélectriques au profit des ménages et cela va booster les activités productives rurales et périurbaines réparties dans 14 territoires des provinces du Kasaï, Kasaï-Central, Kasaï-Oriental, Lomami et Sankuru.

Du coté Est, le gouvernement annonce le projet d'électrification par soutirage des localités de Luvungi et Katogota pour la première phase sur financement du ministère du Développement rural et une extension est prévue sur toute la plaine de la Ruzizi concernant la 2e phase.

Au pool oriental, l'Etat congolais a prévu l'électrification de la cité de Poko grâce à la mise en oeuvre du projet Nexus Nature-paix financé par le PNUD.

Il est en cours de réalisation avec la société privée ADIRA-off grid solutions recrutée pour assurer le déploiement et la mise en oeuvre des mini centrales et de l'éclairage public en 2023.

Quant au pool Grand-Katanga, sa structuration est en cours et l'ouverture d'une représentation provinciale est imminente. Néanmoins des projets sont actuellement en élaboration pour faire partie du programme d'investissement prioritaire d'ANSER.

Bien d'autres projets sont en cours de réalisation et d'autres pour cette année ainsi que pour l'horizon 2025.

Pour ce faire, les ressources financières d'ANSER ont triplé, entre 2021 et 2022, en passant de 6,6 millions USD à 20,7 millions USD dont plus de 90% viennent du gouvernement central.

Les ratios indiquent que plus de 80% de ce budget sont orientés directement dans les investissements structurants sous deux volets majeurs.

Ce sont notamment les infrastructures visant à accroître l'offre de l'électricité, et ensuite le fonds Mwinda, un fonds de subsides basé sur les résultats. Ce fonds est parvenu à entraîner une dizaine d'entreprises dans 49 territoires presque tous partiellement enclavés.

Il a directement permis l'électrification de plus de 25 000 ménages et bien plus.

Pour la matérialisation de ces divers projets, la directrice de communication d'ANSER, Soraya Aziz Souleymane, insiste sur la mobilisation des fonds spécifiquement du secteur privé.

ANSER prévoit réunir, du 25 au 26 mai à Kinshasa, des acteurs du secteur d'électrification dans un atelier qui vise à stimuler le marché de l'électricité en RDC.