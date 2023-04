Ile Maurice: Bérenger - «Le plus tôt l'accord électoral finalisé, ce sera le mieux pour le pays»

Le leader du Mouvement Militant Mauricien (MMM), Paul Bérenger, a indiqué que la population est impatiente pour un changement dans le pays et a annoncé qu'un accord électoral entre le MMM et deux autres partis de l'opposition, à savoir le Parti travailliste (Ptr) et le Parti Mauricien Social Démocrate (PMSD), se poursuit. «Le plus vite cet accord sera finalisé, ce sera le mieux pour le pays». Il s'exprimait lors d'une réunion régionale élargie de la circonscription de Petite-Rivière-Beau-Bassin (N° 20) ce jeudi soir à la salle municipale Alex Vellin, à Beau-Bassin.

Selon le leader du MMM, les élections générales ne sont pas loin. «Les Pravind Jugnauth dir seki li anvi. Eleksion zeneral pa lwin». Il a ajouté que s'il y aura des élections municipales, les trois partis participeront comme un bloc à ce scrutin.

Pour Paul Bérenger, avec un bon accord électoral, le MSM et ses alliés seront balayés lors des prochaines élections générales. Il estime que notre système électoral est bancal et dangereux. Chiffres à l'appui, il a démontré comment le MSM, avec 37% des votes, a recueilli 60% des sièges au Parlement. Le MMM, lui, avec 22% des votes, n'a obtenu que 9 sièges. «Il manquait peu pour que le MSM obtienne les ¾ des sièges au Parlement et vous savez combien cela aurait été dangereux.»

Paul Bérenger a aussi fait savoir qu'un document électoral de l'opposition a été remis au commissaire électoral mercredi dernier et les trois leaders ont rendez-vous avec le commissaire électoral pour des discussions ce vendredi 28 avril. Le document sera rendu public après.

Rajesh Bhagwan, qui célèbre cette année ses 40 ans de députation consécutive, a tiré à boulets rouges sur le Speaker de l'Assemblée nationale. «Au Parlement, il m'a mis dehors. Dir li vinn isi, nou met li deor».

Les deux autres députés du N° 20, Franco Quirin et Karen Foo Kune-Bacha, se sont également adressés à l'assistance.