Tunisie: Ouverture demain de la FILT 2023 - Les 'Booktubers' appelés à la création de contenu littéraire en rapport avec la Foire

TUNIS — Afin d'attirer de nouveaux prospects, la foire internationale du livre de Tunis (FILT), dans sa 37ème édition qui s'ouvre demain 28 avril pour se poursuive jusqu'au 7 mai prochain, sous le signe "Volez....par les ailes du livre", appelle tous.te.s les créateur.trices de contenu (Booktubers) relatif à la littérature et aux livres à un jeu concours sur Instagram qui consiste à produire une vidéo "REEL" en relation avec la foire et ce sous forme d'un "VLOG", d'une vidéo en solo, d'une interview, ou d'un challenge, etc

Les candidats intéressées sont invités à produire et publier la vidéo "REEL" sur leur compte Instagram en identifiant le compte officiel de la foire à travers l'option "en collaboration", et ce durant la période entre le 29 avril et le 3 mai 2023.

Un vote sera lancé le 4 mai 2023 à travers une story publiée sur le compte Instagram officiel de la foire pour choisir le contenu le plus apprécié par le public.

Le résultat final sera proclamé le 5 mai et le/la gagnant.e sera primé.e en présentiel le 6 mai au Palais des Expositions d'El Kram. Le/la 2ème et 3ème gagnant.es seront également récompensés lors de cette édition qui marque le 41ème anniversaire de ce grand rassemblement des éditeurs, auteurs, libraires, distributeurs, lecteurs : les amis du livre.

La Filt 2023 c'est 330 exposants, 22 pays, plus de 100 manifestations tout au long de 10 jours, 6 gouvernorats au programme culturel, plus de 300 manifestations issues de 18 pays au menu du programme spécial enfants et près de 500 mille titres proposés pour cette édition dont l'ouverture demain sera marquée notamment par l'annonce des 6 prix portant le nom d'illustres auteurs tunisiens et qui sont réservés à des oeuvres de création littéraire et intellectuelle, outre deux autres prix: le prix Abdelkader Ben Cheikh pour les contes d'enfants et le prix Noureddine Ben Khedher pour le meilleur éditeur.