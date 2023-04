Afrique: Soutien au secteur privé africain- Le Japon accorde 350 millions dollars à la Bad

Depuis plusieurs années, la Banque africaine de développement (Bad), a inscrit le développement du secteur privé dans ses priorités. L’objectif est de soutenir une croissance inclusive et durable sur le continent. Pour ce faire, l’institution bénéficie du soutien de plusieurs partenaires, dont le Japon. Dans ce sens, la Banque africaine de développement et l'Agence japonaise de coopération internationale (Jica) ont signé un accord de prêt de 350 millions dollars afin de soutenir le secteur privé africain. L’annonce a été faite par l’institution bancaire, mardi 25 avril. Rapporte l’Agence Ecofin.

Selon cette source, cet accord intervient à l’occasion du Forum de cocréation de l'écosystème d'investissement Japon-Afrique et s'inscrit dans le cadre de l'Initiative d'assistance renforcée au secteur privé (Epsa), qui est une composante de l'aide publique au développement du Japon en Afrique.

Pour M. Tanaka Akihiko, président de la Jica, cette collaboration avec la Bad est une étape cruciale afin de soutenir l'Afrique qui doit faire face à de multiples crises aggravées, notamment les questions de viabilité de la dette et l'impact de la guerre en Ukraine.

« Le secteur privé en Afrique est fondamental dans la création d'emplois pour la prospérité et le progrès de l'Afrique. Nous sommes convaincus que les opérations non souveraines de la Banque, soutenues par ce prêt concessionnel, joueront un rôle essentiel pour résoudre ces problèmes urgents », a-t-il ajouté.

Lors de cette conférence, M. Akinwumi Adesina, président de la Bad, a également exhorté les investisseurs japonais à une augmentation significative de leur présence sur le continent africain, mettant l'accent sur l’agriculture. Car pour lui, il faut « aider les jeunes à se lancer dans l'agriculture. Les jeunes sont le meilleur atout de l'Afrique, mais ils n'ont pas accès au financement ». C’est la raison pour laquelle « la Banque met en place des banques d'investissement pour l'entrepreneuriat des jeunes afin de leur fournir un soutien financier et technique tout au long du cycle économique », a-t-il ajouté.

Sauf changement des dernières heures, le Premier ministre japonais, Fumio Kishida, effectuera une tournée en Afrique fin avril pour renforcer la coopération entre le continent et le groupe des sept économies les plus avancées du monde (G7), dont le Japon assure la présidence tournante, a annoncé le porte-parole du gouvernement japonais, Hirokazu Matsuno, le mardi 11 avril. M. Matsuno, qui s’exprimait lors d’une conférence de presse tenue à Tokyo, a précisé que cette tournée conduira M. Kishida en Egypte, au Ghana, au Kenya et au Mozambique. Il a également indiqué que la tournée, qui aura lieu durant les vacances de la Semaine d’or (une semaine de vacances au Japon prévue du 29 avril au 5 mai, Ndlr), intervient avant le prochain Sommet du G7, qui se tiendra du 19 au 21 mai à Hiroshima (Japon).

Depuis quelques années, l’Afrique se présente comme une destination d’opportunités pour les investissements étrangers, du fait de son potentiel démographique, agricole, énergétique et technologique. Et le pays du Soleil levant, à l’instar d'autres grandes puissances mondiales, a montré son ambition d’accroitre ses intérêts sur le continent. Les investissements directs étrangers du Japon en Afrique sont passés de 10 milliards dollars en 2016 à 4,7 milliards dollars en 2020 pendant la période Covid-19, pour ensuite se redresser et atteindre 6 milliards dollars en 2021.