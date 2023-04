Nigeria: Produits alimentaires- Abuja importe pour 8 milliards de dollars par an

Les importations alimentaires et agricoles du Nigeria atteignent 8 milliards par an et se composent principalement de blé, de poisson, de sucre non raffiné, d'ingrédients alimentaires et de produits de consommation, rapporte le Département américain de l’Agriculture (Usda) dans son rapport annuel pays paru le 26 Avril 2023. Rapporte le site commodafrica.com. Ces 5 dernières années, environ la moitié de la nourriture du Nigeria et ses importations agricoles provenaient de l'Union européenne (Ue).

En 2022, les exportations alimentaires et agricoles des États-Unis vers le Nigeria ont atteint 634 millions de dollars dont 478 millions étaient composés de blé et 24 millions de dollars de produits alimentaires.

Et pourtant le pays peut dépendre moins de l'extérieur pour couvrir ses besoins alimentaires. Les terres arables ne manquent pas dans le pays continent. En ce qui concerne le riz, 2021, les données compilées par Statista, le Nigeria a produit 5 millions de tonnes de riz usiné alors que la consommation nationale est supérieure à 7 millions de tonnes par an. Le Nigeria est le premier producteur de riz paddy en Afrique. Si en dépit de ce statut, le pays dépend encore des importations de riz blanc, l’appareil de transformation connaît depuis quelques années une montée en puissance grâce aux investissements publics et privés.

Il va falloir inverser la tendance, en boostant la production locale de riz. Selon Ecofin, le président sortant Muhammadu Buhari a procédé le lundi 23 janvier à l’inauguration de l’usine de traitement de riz d’Imota basée dans la ville de Lagos. L’information a été rapportée par le quotidien local Pmnews Nigeria.

S’étendant sur une superficie de 8,5 hectares, la rizerie affiche un besoin annuel de plus de 240 000 tonnes de paddy. Elle est dotée d’une capacité de traitement de 32 tonnes par heure, ce qui en fait selon les autorités la plus grande installation du genre en Afrique. Elle devrait produire environ 2,5 millions de sacs de riz de 50 kg par an sous la marque « Eko Rice ».