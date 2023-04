Afrique de l'Ouest: Institutions et acteurs de deux projets régionaux agricoles sensibilisés sur l'importance des dimensions genre et jeune

Atelier de Formation en genre des institutions et acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet des organisations régionales et sous-régionales africaines de l'ex-pilier 4 pour la recherche et l'innovation agricoles (Caadp-XP4) et du Programme de Résilience du Système Alimentaire (Prsa), du 25 au 29 avril 2023 à Dakar.

Dakar accueille depuis le mardi 25 avril 2023 un atelier de Formation en genre des institutions et acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet des organisations régionales et sous-régionales africaines de l'ex-pilier 4 pour la recherche et l'innovation agricoles (Caadp-XP4) et du Programme de Résilience du Système Alimentaire (Prsa).

Cette rencontre qui prend fin ce vendredi 28 avril avait pour objectif principal de former les organisations impliquées dans la mise en œuvre de ces deux programmes, sur la stratégie et les outils pour faciliter la prise en compte des dimensions genre et jeunes. A cela s'ajoutent les préoccupations d'autres groupes marginalisés dans toutes les composantes et activités des projets.

Le responsable de l'équipe genre de la FAO, Mme Ndeye Tacko Ndiaye souligne l'importance de l'aspect genre dont les tentatives de définition montrent qu'il s'agit d'une approche d'une certaine complexité, une approche par les droits et non par les besoins, une approche qui demande toujours une forte contextualisation.

La prise en compte de la dimension genre dans ces deux programmes s'impose dans la mesure où, renseigne les organisateurs de cet atelier, en Afrique de l'Ouest, les femmes et les jeune produisent la majorité de la main d'œuvre agricole.

Alors que les pertes post-récoltes sont estimées à 40 % au détriment des femmes, à cause du manque d'accès aux technologies et aux équipements de transformation.

Selon toujours les initiateurs de ces conclave de Dakar, les femmes sont reconnues plus sujettes à l'insécurité alimentaire (25,2%) que les hommes (23,7%).

Sur la base d'une modélisation de trois pays subsahariens, les organisateurs de cette formation estiment que la réduction des inégalités de genre dans le secteur agricole pourrait réduire la pauvreté de 13 %.

A leur croire, c'est pour contribuer efficacement à combler les inégalités de genre dans le secteur agricole en Afrique de l'Ouest et du Centre, que le CAADP-X4 et le PRSA a pris l'option de renforcer les capacités des institutions et acteurs impliqués dans leurs mise en œuvre, sur la stratégie et les outils pour l'intégration des dimensions genre et jeunes dans toutes les composantes et activités des projets, pour les rendre plus inclusifs et sensibles au genre.

Durant ces quatre jours, il a été également question, pour les participants, de travailler pour faciliter le développement d'un draft de plan d'action genre pour chaque Système national de recherche agricole (Snra), dans le cadre du CAADP-XP4.

Une feuille de route pour la mise en œuvre du l'aspect genre

Ils ont également été appelés à passer en revue le plan d'action genre du Programme de Résilience du Système Alimentaire des pays, et présenter le Projet régional pour la recherche et l'innovation agricoles mais aussi élaborer une feuille de route pour faciliter le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre des Plans d'Actions Genre des pays de mise en œuvre du PRSA.

Les parties prenantes à cet atelier ont œuvré pour élaborer une feuille de route devant faciliter le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre des Plans d'Actions Genre des Systèmes nationaux de recherche agricole.

Ce qui fait dire à Mme Ndeye Tacko Ndiaye de la FAO qu'à l'issue de cette formation, toutes les équipes pourront définir les actions prioritaires visant la réduction des inégalités entre les femmes et les hommes dans le programme, en leur donnant les mêmes chances de participation et d'accès équitable aux ressources et aux bénéfices offerts par le programme afin de renforcer leur influence et leur autonomisation sociale.