Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 28 Avril 2023

Burkina : Attaques terroristes- Au moins quarante terroristes tués et 33 soldats tombés à Ouagarou

« Le détachement militaire de Ougarou (Province du Gourma, région de l’Est) a fait face à une attaque complexe d’envergure dans la matinée du jeudi 27 avril 2023.Au cours des combats qui ont été particulièrement intenses, les militaires du détachement ont fait preuve d’une remarquable détermination face à un ennemi venu en très grand nombre. Ils ont ainsi réussi à neutraliser au moins quarante terroristes avant l’arrivée des renforts Trente-trois de nos soldats sont malheureusement tombés les armes à la main tandis que douze autres ont été blessés. Le déploiement des renforts a permis d’évacuer les blessés qui sont actuellement pris en charge par les services de santé. » (Source : Aib)

Sénégal : Distinction et hommages- Sidiki Kaba à l’accueil des neuf anciens Tirailleurs sénégalais

Le ministre des Forces armées, Sidiki Kaba va accueillir, vendredi à 14h 30, à l’Aéroport international Blaise Diagne de Diass, les neuf anciens Tirailleurs sénégalais qui ont décidé de rentrer définitivement au Sénégal, a-t-on appris de la Direction de l’information et des relations publiques des armées. « Les Neuf anciens Tirailleurs sénégalais, qui vivaient jusque -là en France, vont définitivement rentrer au Sénégal’’, indique la DIRPPA dans un communiqué parvenu à l’APS. De hautes autorités militaires seront également à l’aéroport de Diass pour le retour au pays de Yoro Diao (95 ans), Oumar Dième (91 ans) et de leurs frères d’armes. Leur retour définitif a été rendu possible grâce à une aide exceptionnelle de l’Etat français.

Côte d’Ivoire : Activités des partis politiques- Le Ppa-CI dénonce un déni de justice

Justin Koné Katinan, porte -parole du Ppa-ci a dénoncé un déni de justice dont serait victime son parti, lors d’une tribune qu’il a animée, ce jeudi 27 avril 2023, au siège du parti à Cocody. « Le Ppa-CI est victime d’un déni de justice et nous le décrions. Le secrétaire général de notre parti fait l’objet de convocation à des reprises. Des militants du parti sont jetés en prison pour l’avoir accompagné lors de son audition et d’autres pour avoir brandi un drapeau russe », a-t-il fustigé. (Source : presse locale)

Guinée : Disponibilité des produits de Santé- La Pharmacie centrale de Guinée rassure…

Une équipe de la Pharmacie Centrale de Guinée (PCG S.A), conduite par le directeur général adjoint de ladite institution, a effectué une tournée-immersion au sein de ses sites relais, ce jeudi 27 avril 2023. Objectif, évaluer les stocks de produits disponibles et rassurer la population. A date, le constat révèle que la Guinée dispose d’une quantité suffisante de produits essentiels de qualité, capable de couvrir pour au moins six mois.La tournée a démarré au niveau du site relais de Kountia où la Pharmacie centrale de Guinée (PCG) dispose de quatre grands magasins. Là, d’importantes quantités de produits destinés au ravitaillement des centres de santé et hôpitaux du pays, sont stockés en toute sécurité. (Source : africaguinee.com)

Mali : Défense et armements- Après la Russie, la junte malienne se tourne vers la Chine

Après avoir tourné le dos à la France qu’elle a chassée de son territoire, la junte malienne se tourne vers la Chine qui vient s’ajouter à la Russie en matière de défense. Les militaires au pouvoir dans ce pays voisin de la Guinée ont réceptionné ce jeudi 27 avril 2023 des équipements militaires de la Chine. La cérémonie officielle de remise a eu lieu au camp de Kati, près de Bamako, selon l’AfpLe lot est composée de véhicules blindés et tactiques, de camions logistiques – citerne à eau, citernes à carburant, camions d’allègement –, d’ambulances médicalisées, d’armes individuelles et collectives, d’équipements individuels du combattant, a indiqué Sadio Camara, ministre de la défense. (Source : Afp)

Soudan : Soudan : Malgré la trêve- De violents combats à Khartoum et au Darfour

Quelques heures avant l'expiration jeudi à minuit (22H00 GMT) d'un cessez-le-feu de trois jours qui n'a quasiment pas été respecté, l'armée et les Forces de soutien rapide (FSR) ont annoncé avoir approuvé l'extension de la trêve pour 72 heures "suite à une initiative de l'Arabie Saoudite et des USA.Sur cette photo fournie par le ministère espagnol de la défense, des citoyens de différentes nationalités, fuyant le Soudan, sont assis à l'intérieur d'un avion de l'armée

La violence a franchi jeudi un nouveau palier au Soudan avec des destructions et des pillages au Darfour et d'intenses bombardements à Khartoum au treizième jour du conflit entre l'armée et des paramilitaires ayant déjà fait des centaines de morts. (Source : Euronews)

Tchad : Crise au Soudan- Un afflux constaté de réfugiés fuyant les combats au Darfour

Un afflux des réfugiés fuyant le conflit au Soudan a été constaté au Tchad pendant que les combats se poursuivent dans la région du Darfour occidental, à quelques kilomètres de la frontière tchadienne, ont rapporté jeudi des médias étrangers. « Même des soldats de l’armée régulière font également défection. D’intenses combats depuis lundi sont signalés dans la ville soudanaise de El Geneïna, capitale du Darfour occidental, située à moins de 40 kilomètres de la frontière tchadienne », ont annoncé les sources. (Source : Acp)

Kenya : Massacre de Shakahola- Identification des corps des victimes à la morgue de Malindi

Des membres de la famille attendent des nouvelles de leurs proches dans la morgue de l'hôpital de Malindi le 26 avril 2023. Pleurs, indignations, mais aussi un brin d'inquiétude chez ses proches de victimes dans cette morgue de Malindi dans le sud-est du Kenya, qui espèrent identifier les corps des membres de leurs familles emmenés ici par les équipes de recherches. Plus de 98 personnes dont des enfants sont mortes dans ce qui est désormais connu comme le massacre de Shakahola. (Source : africanews)

Cameroun : Assistanat de Martinez Zogo- Amougou Belinga retourne en prison

Statut quo ! Jean Pierre Amougou Belinga retourne en prison. La Cour d’appel du Centre a rejeté le jeudi 27 Avril sa demande de mise en liberté sous caution. L’audience n’aura duré que quelques minutes. Une seconde défaite pour la défense du patron de presse qui souhaitait qu’il comparaisse libre. Le prévenu, inculpé pour « complicité avec aide » dans l’assistanat de Martinez Zogo retourne en cellule retrouver ses co-accusés à l’instar du patron de la Dgre et de son directeur des opérations placés sous mandat de dépôt pour « torture, complicité de torture, omission de porter secours, arrestation et séquestration aggravées en coaction et violation de consignes de coaction ». (Source : Journal du Cameroun)

Une sélection de Bamba Moussa