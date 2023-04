Angola: L'Angola assume la direction des ressources naturelles dans le Golfe de Guinée

Luanda — L'Angolais Venâncio Soares Gomes est le nouveau secrétaire adjoint aux ressources naturelles du golfe de Guinée, conformément à la décision de la 3e session extraordinaire du Sommet des chefs d'État et de gouvernement, tenue le 25 avril à Accra, au Ghana, a appris aujourd'hui l'ANGOP.

Agé de 54 ans, Venâncio Soares Gomes, docteur en droit de l'Université catholique de Rome, a été directeur du Bureau d'échange du ministère de la Pêche et de la Mer, point focal de plusieurs organisations internationales et directeur d'échange du ministère de la Jeunesse et Sport.

Selon une note de presse, la délégation angolaise à l'événement était dirigée par le ministre des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz, Diamantino de Azevedo, au nom du chef de l'État et était accompagnée de la ministre de la Pêche et des Ressources marines, Carmen dos Saintes.

Le Secrétariat exécutif a été confié à la Guinée équatoriale, tandis que le poste de sous-secrétaire aux Affaires politiques est occupé par le Nigeria et celui de directeur de l'Administration a été confié au Ghana.

Les participants ont convenu de travailler dur pour renforcer les relations de coopération en vue de concrétiser les projets les plus variés autour du Golfe de Guinée.

La réunion d'Accra fait suite aux délibérations de la réunion d'Abuja en octobre 2022, à laquelle l'Angola était représenté par le ministre des Affaires étrangères, Téte António.