Afrique de l'Ouest: Coopération Sud-Sud- La Côte d'Ivoire et la Gambie signent trois projets d'accords

Trois projets d'accords ont été signés le jeudi 27 avril 2023 au petit palais présidentiel d’Abidjan-Plateau en présence du président de la République de Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara et de son homologue de la République de la Gambie, Adama Barrow. Ce au cours d'une audience accordée par le chef d'Etat gambien à l'occasion de sa visite de travail d'amitié en Côte d'Ivoire. Indiquent de sources officielles de la Présidence de la République de Côte d’Ivoire.

Il s'agit de l'accord-cadre de coopération entre le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire et le gouvernement de la République de Gambie signé par la ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et de la Diaspora, Kandia Camara et le ministre des Affaires étrangères de la Coopération Internationale et des gambiens à l'Étranger Gambie, Mamadou Tangara. Cet accord définit le cadre général de coopération entre les parties en vue de renforcer leur relation bilatérale dans le respect mutuel du principe de l'égalité souveraine des Etats. La coopération dans les 18 domaines définis dans l'Accord est mise en œuvre au moyen d'accords complémentaires à conclure entre les Parties.

Pour ce faire, les parties instituent un mécanisme de consultations régulières au niveau des ministres ou de leurs représentants, y compris au niveau des Experts sur des questions bilatérales régionales et internationales d'intérêt commun. Il entre en vigueur à compter de sa date de signature. Il est conclu pour une période de 5 ans renouvelable par tacite reconduction.

Le second Accord relatif de services aériens entre la République de Côte d'Ivoire et la République de Gambie a été paraphé par les ministres Kandia Camara et Mamadou Tangara. Il a pour objet de favoriser le développement du transport aérien entre les territoires des Parties. Chaque pays accorde à l'autre, des droits aux fins des services aériens internationaux, réguliers ou non réguliers, effectués par les transporteurs aériens de l'autre Partie. Il s'agit du droit de survoler son territoire sans atterrir ; du droit d'effectuer des escales sur son territoire à des fins non commerciales.

En outre, chaque pays a le droit de désigner à l'autre, un ou plusieurs transporteurs aériens aux fins d'exploitation des services agréés sur les routes spécifiées. L'Accord s'appliquera à titre provisoire à compter de sa date de signature et entrera en vigueur à la date à laquelle les Parties se seront mutuellement notifiées.

Le dernier accord de cette visite porte sur la coopération dans le domaine de l'Énergie entre le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire et le Gouvernement de la République de Gambie. Par cet Accord, qui a été signé par le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sangafowa Coulibaly pour la Côte d'Ivoire et par Abdoulie Jobe, ministre du Pétrole et de l'Énergie pour la Gambie, les parties conviennent de coopérer à la recherche efficace, au développement, à l'exploitation, au commerce, à la distribution et à l'utilisation de toutes formes d'énergie, renouvelable ou non renouvelable, à l'échange de planification énergétique, la recherche et le développement, la formation de la main-d'œuvre, l'échange d'expertise et d'information, ainsi que la sécurité de l'approvisionnement énergétique.

Elles instituent un Comité consultatif pour promouvoir et suivre les différentes activités de coopération envisagées. Conclu pour une période de 5 ans renouvelable par tacite reconduction, l'Accord entre en vigueur après réception de la dernière notification de l'accomplissement des procédures juridiques internes, conformément à la législation de chaque partie.