Cote d'Ivoire: Modification de la loi sur le financement des partis politiques - Le Président Ouattara en phase avec la députée de Cocody

La députée de Cocody, Frédérique Lucienne Yasmina Ouégnin, fait partie des députés qui font bouger la nation. Une semaine après le point-presse qu'elle a animé à sa Permanence, pour expliquer le bien-fondé de la proposition de modification de la loi N° 2004-494 du 10 septembre 2004 relative au financement sur fonds publics des partis et groupements politiques et des candidats à l'élection présidentielle, elle vient d'être confortée dans sa position par le Chef de l'Etat.

Devant le Parlement réuni en Congrès le mardi 25 avril 2023, le Président Alassane Ouattara a demandé que ce texte soit actualisé et mis en conformité avec la Constitution. Ainsi, cette loi se verrait étendre aux groupements politiques du Sénat.

Séance tenante, le Président de la République a instruit le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et son collègue de l'Economie et des Finances de lui proposer une modification de la loi. Ce, afin de permettre aux groupes parlementaires au Sénat de bénéficier de ce financement.

« C'est une victoire. Nous avons eu le nez creux. C'est cela notre actualité. Le reste, on avisera », s'est réjouie la députée de Cocody, le regard rivé vers la Maison du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (Pdci-Rda).

Les regards tournés vers la « Maison du Pdci »

Sauf un cas de force majeure, le vieux parti politique de Côte d'Ivoire publiera ce samedi 29 avril 2023, la liste de ses candidats pour les élections locales à venir. A trois jours de cette date butoir, Cocody, la commune résidentielle où plusieurs cadres de ce groupement politique s'affrontent, cristallise l'attention.

Militante du Pdci-Rda depuis le berceau, Yasmina Ouégnin veut attendre la décision de son parti avant de se prononcer. « Je ne veux pas me prononcer sur la question de "si je suis choisie ou pas". Au Pdci, le "D" veut dire démocratique. Attendons donc de voir... », a-t-elle indiqué.

De toutes les manières, la jeune politicienne (bientôt 44 ans) a déjà combattu sous la bannière de candidate indépendante. C'est en tant que candidate indépendante qu'elle a été réélue pour un deuxième mandat (à plus de 56% du suffrage) lors des élections législatives ivoiriennes de 2016. Des élections difficiles face à Affoussiata Bamba Lamine, alors ministre en charge de la Communication.

Son intérêt pour la mairie est guidé par sa volonté de servir les autres. « Les populations de Cocody veulent une nouvelle offre. Il est important que la commune ait un développement plus inclusif. Je les entends depuis douze ans. Lorsque j'ai été élue pour la première fois députée, il y avait un maire intérimaire. Ensuite un autre élu, jusqu'à Yacé. Mais les plaintes s'accentuent. C'est pourquoi j'ai accepté de m'engager », justifie-t-elle.

"Pourquoi je fais la politique"

Dernier enfant de l'Ambassadeur Georges Ouégnin, directeur du protocole d'État de la République de Côte d'Ivoire (1960-2001), Frédérique Lucienne Yasmina Ouégnin a grandi sous la férule de son parrain, Félix Houphouët-Boigny, père de la Nation et fondateur du Pdci-Rda, dont son géniteur était l'un des plus proches.

Yasmina a pris quelque chose d'Houphouët et de son père Georges François Ouégnin, leur charisme, mais surtout cette humilité déconcertante qui se dégage des grands êtres.

« Je suis entrée en politique pour faire en sorte que chaque Ivoirien, d'où qu'il vienne, puisse jouir des mêmes chances et des mêmes privilèges. Quand j'étais étudiante à l'Inset, à Yamoussoukro, je me rappelle que ma voisine était une jeune fille d'origine très modeste. Fille d'une couturière qui résidait à Toumodi, elle était là, assise à côté de moi, la fille de Georges Ouégnin, à l'époque... Elle était là parce qu'elle a mérité par son travail. C'est cette Côte d'Ivoire qui garantit l'égalité des chances à toutes ses filles et garçons que nous recherchons, et c'est cela mon combat », a expliqué la députée de Cocody.