Congo-Kinshasa: RGPH5 - L'implication des acteurs politiques sollicitée

Le président du Sénat, Pierre Ngolo, qui s'est fait enrôler le 26 avril, à Brazzaville, pour le cinquième Recensement général de la population et de l'habitation (RGPH5), a invité les dirigeants politiques à s'y impliquer totalement pour que la population comprenne la nécessité de cette opération combien importante et s'y engage.

Lancé officiellement le 25 avril sur toute l'étendue du territoire national, le cinquième RGPH se poursuit. Après l'enrôlement du président de la République, Denis Sassou N'Guesso, à Pointe-Noire, le comité de pilotage est allé, le 26 avril, recensé le président de la chambre haute du Parlement, Pierre Ngolo. La délégation a été conduite par le ministre de la Communication et des Médias, Thierry Lézin Moungalla, qui a, au nom de la ministre en charge de la Statistique, expliqué au président du Sénat, entre autres, l'importance de cette opération et l'innovation du questionnaire cette année. Selon lui, les choses sont faites de manière numérique, car on ne demande plus aux personnes recensées de remplir les formulaires.

« C'est le cinquième recensement, le premier a eu lieu en 1974, le deuxième en 1984, le troisième en 1996, le quatrième en 2007. C'est pour vous dire que c'est un événement d'autant plus important que grâce à cet outil l'Etat va pouvoir disposer d'éléments statistiques fiables pour renforcer l'efficacité des politiques publiques, surtout pour les parlementaires que vous êtes. Un recensement permet également de déterminer la masse de nos compatriotes », a-t-il résumé en substance.

Pierre Ngolo s'est, de son côté, félicité de la résolution du gouvernement de réaliser cette opération combien importante dont le but principal est d'avoir une idée exacte de la population congolaise. « Il est important que les Congolais comprennent que c'est une opération nécessaire qui ne peut aboutir qu'avec leur participation. Ils sont donc appelés à se mobiliser pour que demain, on sache qu'elle est la situation réelle de la population congolaise : mineurs, majeurs, les étrangers résidant au Congo, qu'on ait une maîtrise de la statistique qui est une disposition importante dans les projections économiques », a-t-il exhorté.

La réalisation du RGPH5 permettra également de renforcer la gouvernance électorale en République du Congo. En effet, les acteurs politiques recommandaient, depuis 2011, l'organisation de cette opération afin d'implémenter la biométrie. « Aujourd'hui, cette opération a lieu après plus de dix ans, je pense que c'est le moment pour les dirigeants politiques de s'y mettre totalement pour que la population comprenne sa nécessité et s'y engage. Les acteurs politiques devraient être les plus enthousiastes afin de mobiliser les citoyens », a conclu le président du Sénat.