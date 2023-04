Soudan: Après deux semaines de bombardements aériens et d'artillerie lourde, les habitants de Juba attendent une éventuelle trêve permanente

Khartoum — La trêve de 72 heures établie le 21 avril entre l'armée soudanaise (SAF) et les paramilitaires des Forces d'intervention rapide (RSF) pour marquer la fin du Ramadan devrait expirer ce soir, 27 avril. Cependant, les combats n'ont jamais cessé dans plusieurs régions du pays. Selon le ministère de la Santé, les morts enregistrés au cours de ces deux semaines de guérilla, agrémentée de bombardements aériens et d'artillerie lourde, s'élèveraient à plus de 500 et les blessés à plus de 4000.

La presse locale rapporte que le président du Sud-Soudan et membre de la Commission de l'Autorité intergouvernementale pour le développement dans la Corne de l'Afrique (IGAD), Salva Kiir Mayardit, a annoncé que les deux parties accepteraient de prolonger la trêve de 72 heures supplémentaires et que deux délégués de l'armée et des Forces armées soudanaises discuteraient d'une éventuelle trêve permanente à Juba. L'armée a publié un communiqué dans lequel elle affirme accepter la proposition, mais exclut une rencontre en tête-à-tête entre Burhan et Hamidati, respectivement chefs des SAF et des RSF.

L'évacuation des civils, des étrangers et des Soudanais vers les pays voisins se poursuit. Selon les autorités du Caire, plus de 10 000 personnes sont entrées dans le nord de l'Égypte en provenance du Soudan au cours des cinq derniers jours. On estime que 20 000 personnes sont entrées au Tchad par les routes menant plus à l'ouest. À Jeddah, en Arabie saoudite, un bateau est arrivé de Port-Soudan avec environ 4 000 personnes de différentes nationalités.

L'évasion de prisonniers des prisons est l'un des problèmes les plus graves. Selon les experts, 20 000 prisonniers se sont évadés, dont de nombreux criminels dangereux et de hauts responsables de l'ancien régime dictatorial. En outre, les agences d'aide ont suspendu leurs opérations d'aide à la suite des combats, qui ont donné lieu à des bombardements et à des fusillades sans précédent dans la capitale, qui compte plus de cinq millions d'habitants, et à de graves troubles dans la région occidentale du Darfour.