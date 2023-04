Ile Maurice: Assemblée générale annuelle - L'AMM veut promouvoir une économie locale innovante et résiliente

Le secteur manufacturier mauricien doit se réinventer afin de faire face à plusieurs défis tels que la sécurité alimentaire, le manque de main-d'oeuvre tout en misant sur les opportunités futures. Elle voudrait aussi une intégration régionale.

Apres deux ans de restrictions sanitaires, l'Association of Mauritian Manufacturers (AMM) a tenu sa 28e assemblée générale annuelle en présentiel, hier, dans ses locaux situés aux Kocottes, à Saint-Pierre. Promouvoir une économie locale innovante et résiliente et une intégration régionale. C'est ce que vise l'AMM considérant l'économie mondiale fragilisée, les modes de production, de distribution et de consommation remis en question et les enjeux stratégiques comme la sécurité alimentaire, la transition énergétique et l'économie circulaire.

En 2022, le secteur manufacturier mauricien a contribué à une valeur ajoutée de Rs 68 milliards, dépassant les chiffres de 2019. Pour Yannick Applasamy, président de l'AMM, il faut aujourd'hui mettre l'accent sur les opportunités futures et les actions à entreprendre. «Il est urgent de réévaluer les priorités et d'instaurer les conditions pour consolider la production locale par l'investissement, l'innovation industrielle et le renforcement de la coopération entre les industries de la région océan Indien et de l'Afrique de l'Est», déclare-t-il.

Pour atteindre les objectifs de l'industrie locale, il est essentiel de surmonter les défis, tels que le manque de main d'oeuvre, les coûts énergétiques élevés et les connexions maritimes et aériennes. Yannick Applasamy considère donc nécessaire de revaloriser les métiers du secteur manufacturier qui portent sur l'innovation et l'agilité. Pour aborder la crise nationale de l'emploi et maintenir les activités, le président propose de mener une campagne de valorisation de ces métiers et de définir une stratégie. Il estime également nécessaire de construire une souveraineté alimentaire sur un partenariat public-privé et à travers la régionalisation.

Afin de renforcer l'interdépendance des secteurs industriels, Shirin Gunny, Chief Executive Officer (CEO) de l'AMM et directrice générale du label Made in Moris, a, pour sa part, proposé de mettre en place un espace dédié au Made in Moris à l'aéroport de Plaisance, le Made in Moris Pledge pour inciter les entreprises à s'approvisionner auprès des industriels locaux et la création d'un observatoire de l'achat local.

Pour assurer la pérennité de l'industrie locale, Sunil Bholah, ministre du Développement industriel, ajoute qu'il faut «saisir de nouvelles opportunités, adopter des pratiques écologiques, intégrer de nouvelles technologies comme l'Intelligence Artificielle et la mécanisation et conquérir de nouveaux marchés». Par rapport au manque de main-d'oeuvre, le ministre précise que les participants aux consultations pré-budgétaires ont fait des propositions. Quant au renforcement de l'industrie locale, le ministère suggère un atelier de travail regroupant l'AMM et les acteurs concernés pour dégager une feuille de route.

L'assemblée générale annuelle s'est terminée sur un atelier de réflexion stratégique autour des principaux défis, opportunités de transformation avec la nouvelle politique industrielle du pays, les initiatives comme celle de Made in Moris et les tendances émergentes et les risques du secteur manufacturier. C'est Sébastien Vauzelle, Senior Economist auprès du bureau des Nations unies à Maurice et aux Seychelles, qui a mené les débats pour cet atelier. Il estime que le secteur manufacturier a beaucoup de potentiel et que pour atteindre les objectifs du secteur, le dialogue entre les différents acteurs de l'économie et de la société est vital.