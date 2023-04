Afrique: Alioune Cissé rejoint le club des Ambassadeurs nationaux de l'Unicef au Sénégal

Le sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal, Alioune Cissé est élevé au grade d’Ambassadeur national de l'UNICEF au Sénégal. La cérémonie de nomination s'est déroulée ce jeudi 27 avril 2023 à Dakar. Selon Silvia Danailov, Représentante de l'Unicef au Sénégal, sa nomination a été motivée non seulement par sa notoriété et son leadership, mais surtout par son engagement en faveur de la promotion des droits de l'enfant.

Natif de Ziguinchor le 24 mars 1976, Alioune Cissé est un garçon « béni », comme il se définit lui-même. Ce jeune technicien sénégalais qui fait la fierté de l’Afrique n’a pourtant que 47 ans. Toutefois, comme le dit l’adage, « aux âmes bien nées, la valeur n’attend point le nombre des années », a déclaré Abdoulaye Thiam, Président de l'Agence Nationale de la Presse Sportive (Anps).

En l'en croire, Alioune Cissé, c’est aussi le sens du partage, de la générosité et énormément d’humanisme. Lors d’un périple avec l’équipe nationale, M. Thiam dit l'avoir entendu dire ceci :

« Délaisser la cause des enfants, c’est sonner la fin de l’humanité car, ce sont les enfants d’aujourd’hui qui deviennent les adultes de demain, responsables de la perpétuation de l’espèce humaine ».

Ceci pour dire que l'Unicef ne s'est aucunement trompé en portant son choix sur Alioune Cissé comme Ambassadeur, dixit le Président de l'Anps.

Selon Silvia Danailov, le choix porté sur Alioune Cissé est très réfléchi. « Nous avons des ambassadeurs dans le monde entier qui sont choisis et triés sur le volet. Ce sont des personnalités publiques qui ont énormément d'influence et peuvent porter le mandat de l'Unicef en faveur des enfants" indique-t-elle.

En effet, "Nous sommes extrêmement fiers d’avoir Alioune Cissé à nos côtés, parce qu’il représente pour nous un véritable rôle modèle, de par sa trajectoire personnelle et ses accomplissements professionnels. Il est un modèle de persévérance, de détermination et de succès, et il touche le cœur et l’esprit de beaucoup d’enfants, de jeunes et d’adultes au Sénégal, un pays qui compte 17 millions de passionnés de football" poursuit Mme Danailov.

Il rejoindra ainsi les 200 ambassadeurs nationaux, 11 ambassadeurs régionaux et 30 ambassadeurs internationaux de l’UNICEF dans le monde entier pour sensibiliser le public sur les droits des enfants et sur le travail de l'UNICEF pour la protection et la promotion de ces droits, indique la représentante de l'Unicef.

En sa qualité d' ambassadeur , « nous étions récemment en mission à Tambacounda, Kolda et Ziguinchor pour voir la situation des droits des enfants et il s'est engagé lui-même à vouloir porter certains programme, des actions de plaidoyer que l'Unicef mène ici dans le pays au côté du gouvernement et des partenaires notamment l'accès à une éducation de qualité, la protection des enfants contre la violence, mettre fin à des pratiques comme la mutilation génitale féminine et le mariage précoce des enfants». Poursuit-elle.

Le champion d'Afrique et sélectionneur des Lions de la Teranga se dit très honoré du choix porté sur sa personne. Selon lui, cette nouvelle casquette d'ambassadeur lui donne des responsabilités très élevées. « J’essayerai d'apporter mon maximum pour plaidoyer sur certaines situations que les enfants vivent dans notre pays et partout dans le monde telle que la non scolarisation des enfants, la violence faite aux enfants entres autres » a déclaré M. l'Ambassadeur.

Cependant, il lance un appel à travers le football, et les gens du milieu sportif qu'ils connaissent depuis plus de 30 ans à soutenir ces jeunes filles et garçons dans la scolarisation et dans la lutte contre les violences faite aux enfants.

A l'en croire, le sport et l'éducation vont ensemble, ainsi le sport peut pousser ces enfants à avoir une meilleure vie et surtout être patient et bien préparer afin d'affronter les difficultés de la vie.

Etre Ambassadeur national de l'Unicef requiert un engagement et une bonne volonté à défendre les droits de l'enfant, y compris le droit à la santé, à l'éducation, à l'égalité à la protection.

C'est dans cette optique que la représentante des enfants Matou Amar pour sa part espère qu’avec la nomination d'Alioune Cissé il « sera encore inspirer, motiver et guider les enfants et leur offrir un environnement positif et bienveillant qui les aidera à devenir des membres positifs de la société ».

« Vous savez nous sommes témoins quotidiennement de violences et de meurtres odieux d’enfants, et il est grand temps de mettre fin à ces situations qui nous attristent profondément. Nous aspirons à un monde où les enfants peuvent s'épanouir pleinement, en toute innocence et insouciance, et envisager un avenir radieux. Pour réaliser ce rêve, nous avons besoin de l'aide des autorités politiques et religieuses de notre pays », souligne-t-elle.

Avec cette nouvelle mission, El Tactico comme l'a surnommé le Président Macky Sall rejoint ainsi le panthéon des personnalités de la trempe de David Beckham, Leo Messi, Novak Djokovic, Roger Moore, Shakira, Robbie Williams, Milli Boby Brown, la Reine Rania de Jordanie, Jackie Chan, Angélique Kodjo, Salma Hayek, etc, a déclaré Abdoulaye Thiam.