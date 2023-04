Algérie: Impérative généralisation de la numérisation du secteur de la formation professionnelle

M'SILA — Le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels Yacine Merabi a donné jeudi à M'sila des instructions pour généraliser la numérisation du secteur.

Lors de l'inauguration de l'Institut national spécialisé de formation professionnelle (INSFP) de la ville de M'sila, le ministre a insisté sur la nécessaire mise en oeuvre de la politique du secteur relative au recours au numérique dans les domaines de la gestion et de la formation, ajoutant que son département ministériel "a franchi de grands pas dans ce domaine avec, notamment, l'adoption de logiciels de gestion des infrastructures et des personnels".

M. Merabi a souligné que la numérisation permet "de standardiser le travail administratif et pédagogique et de parvenir à plus de célérité et précision dans les tâches, en plus du suivi continu et actualisé de toutes les activités aux niveaux local et central".

Le ministre a également insisté sur l'importance de la communication pour attirer le plus grand nombre de stagiaires, annonçant que la programmation d'ateliers pédagogiques pour établir "une carte objective des filières qui permettra de réviser la carte de formation et intégrer des spécialités nouvelles pour remplacer celles actuelles".

Yacine Merabi a invité les partenaires du secteur à enrichir les débats des ateliers afin de développer le secteur, réitérant la détermination du ministère à réviser le volume horaire des nombreuses filières et réduire la durée des formations pour attirer davantage de stagiaires.

Présidant, à l'université Mohamed Boudiaf, une journée d'étude sur l'entrepreneuriat intitulée "de l'idée à la concrétisation", le ministre a affirmé que "l'entrepreneuriat est un pas vers le développement de la sous-traitance et l'ouverture de perspectives aux jeunes pour lancer des projets d'investissement et soutenir l'économie du pays".

Il a relevé que cette orientation est adoptée par le gouvernement à travers l'encouragement de la création de micro-entreprises dans le cadre de la loi portant statut de l'auto-entrepreneur.

Considérant que la formation professionnelle est un moyen pour dynamiser l'économie, le ministre a affirmé que son département oeuvre à adapter la formation aux données économiques du pays et favoriser l'entrepreneuriat en assurant des formations de qualité aux stagiaires.

M. Merabi poursuivra sa visite dans la wilaya en présidant dans la ville de M'sila la signature de conventions avec Sonelgaz M'sila et la briqueterie "Souih", puis en s'enquérant des conditions de travail des stagiaires au sein de plusieurs entreprises et en inaugurant un CFPA à Ain Khedra et inspectant un autre à Chellal.