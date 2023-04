Nigeria/Algérie: CAN U17 (GR. B) - Les Golden Eaglets du Nigeria pour faire respecter la hiérarchie

ALGER — Des Douze pays participant à la 14eme édition de la CAN U17, abritée par l'Algérie du 29 avril au 19 mai, ce sont bien les jeunes joueurs du Nigeria qui font figure de potentiels favoris de cette prestigieuse compétition, lancée en 1995 au Mali par la Confédération africaine de Football (CAF).

Les statistiques de cette équipe sont impressionnantes : deux fois vainqueurs de l'épreuve, plusieurs podiums, et déjà un record : 11 participations.

Les Eaglets se sont qualifiés en faisant table rase devant eux : ils ont battu les Ivoiriens (3-1) en demi-finale de la WAFU B, puis les Burkinabé 2-0 en demi-finale, et 2-1 en finale contre les même Burkinabé. Ils viennent en Algérie dans la peau d'un potentiel vainqueur de la 14éme édition.

Les Nigerians sont dans le groupe B, aux côtés de la Zambie, de l'Afrique du Sud, deux équipes de la zone COSAFA, et du Maroc. Un groupe considéré à juste titre comme le "groupe de la mort", car renfermant certains des meilleurs producteurs de jeunes talents du continent.

Les Nigerians seront domiciliés à Constantine, dans "la ville des Ponts" d'où ils se lanceront à la conquête d'un troisième titre : Ils joueront la Zambie le 30 avril à 17h00 locale au stade Mohamed Hamlaoui, puis le Maroc le 3 mai à 17h00 et enfin l'Afrique du Sud le 6 avril à 20h00.

Agé de 53 ans, le coach des Nigerians, Nduka Ugbade est un vieux briscard de la catégorie des U17, qu'il a déjà dirigée entre 2011 et 2013. L'ancien entraîneur des Remo Stars et du Mountain of Fire Ministry FC, a mené le Nigeria au titre de champion de la WAFU B et espère reproduire cette performance en Algérie en ayant rassemblé une équipe composée essentiellement de joueurs locaux.

S'exprimant sur son groupe, Nduka explique :"C'est assez intéressant. Nous avons toujours attendu ce moment. Nous allons affronter chaque équipe au fur et à mesure. L'une après l'autre. Nous ne parlons pas de gagner la CAN. Nous parlons et planifions de gagner chaque match. L'un après l'autre.

Nous nous battrons. C'est probablement le groupe le plus difficile. J'ai une idée du football de l'Afrique de l'Ouest, du Sud, du Nord et de l'Est. Ce sont de grandes nations, mais nous allons nous préparer à l'assaut. Toutes ces équipes vont sentir le Nigeria. Nous avons du respect et un peu de crainte, car nous savons que nous pouvons perdre. Nous devons donc nous préparer pour ne pas perdre".

Quant aux joueurs de cette équipe du Nigeria, il y a des noms à retenir : le latéral gauche Emmanuel Michael, très adroit sur les balles arrêtées, et le gardien Richard Odoh, un mur infranchissable et souvent décisif.

Calendrier du Nigeria dans le groupe B, dont les matchs se joueront au stade Mohamed Hamlaoui (Constantine):

30 avril 2023:

Nigeria - Zambie (17h00)

3 mai 2023:

Nigeria- Maroc (17h00)

6 avril 2023:

Nigeria - Afrique du Sud (20h00).