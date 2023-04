Algérie: Fin de cycle primaire - Début dimanche des évaluations écrites pour plus de 920.000 élèves

ALGER — Plus de 920.000 élèves de 5ème année primaire entameront, dimanche, les évaluations écrites des acquis de ce cycle d'enseignement au titre de l'année scolaire 2022-2023, a-t-on appris auprès du ministère de l'Education nationale.

Les élèves de la 5e année primaire effectueront par intermittence et jusqu'au 23 mai prochain, les évaluations écrites des acquis de ce cycle d'enseignement et seront répartis sur plus de 33 groupes éducatifs avec l'encadrement de près de 80.000 enseignants de langues arabe et française, des directeurs des établissements et autres.

Les élèves seront évalués sur les acquis dans huit matières, à savoir: les langues arabe, amazighe et française, avec évaluations de la compréhension écrite (01H30), de la production écrite (45 minutes) et des mathématiques (01H30).

La durée d'évaluation des matières de l'éducation islamique, de l'histoire, de la géographie, de l'éducation technologique (avec ses deux dimensions biologique et technologique), et de l'éducation civique sera de 45 minutes.

La circulaire n 121 du 18 avril courant souligne que le ministère de l'Education nationale "a approuvé les dispositions liées à l'organisation et le déroulement de l'examen d'évaluation des acquis du palier de l'enseignement primaire en chargeant ses directeurs de wilayas de suivre l'opération d'impression des sujets, les grilles de correction et les grilles d'appréciation avec les inspecteurs des circonscriptions de l'Education en vue de garantir la transparence".

Le ministère a rappelé aux directeurs de l'éducation de veiller à la bonne exécution des procédures de cette opération, notamment la supervision personnelle du travail des cellules de wilaya installées et le suivi du déroulement de l'évaluation tout en tenant en compte de l'opération d'impression des sujets "des évaluations écrites" ainsi que "les grilles de correction et l'échelle d'appréciation".

Il s'agit également "de s'assurer du déroulement des évaluations écrites dans les classes mêmes où les élèves suivent leurs cours" et de "la remise du sujet d'évaluation écrite, de la grille de correction et de l'échelle d'appréciation à l'enseignant dès le début de l'examen".

Les mêmes services ont ordonné également de bien suivre le déroulement des évaluations orales jusqu'au 24 mai et de mentionner les absences des élèves sur le système informatique de la plateforme numérique au même jour de l'évaluation.

Ils ont instruit aussi de mobiliser un enseignant ou son remplaçant pour écrire à la place du candidat présentant une incapacité d'écrire, et ce en application des procédures en vigueur en pareilles circonstances.

Quant aux personnes aux besoins spécifiques, le ministère a insisté sur l'impératif d'accompagner les élèves de cette catégorie intégrés dans les classes normales.

Le 22 juin est la date de remise "des attestations d'honneur et des carnets des évaluations écrites", a-t-on indiqué de même source.

Les inspecteurs doivent imprimer les sujets dans un seul document en recto verso et remettre en une fois les sujets des évaluations écrites ainsi que les grilles de correction et l'échelle d'appréciation de toutes les évaluations des directeurs des écoles primaires avec les enveloppes des évaluations écrites.

Il s'agit également d'assurer la continuité des cours durant la période des évaluations écrites et l'harmonisation des horaires d'entrée et de sortie des élèves et la poursuite du déroulement des évaluations orales.

La date de saisie des appréciations sur la plateforme numérique "Taqu'im" (Evaluation) est fixée du 23 avril au 4 juin, a ajouté la même source.