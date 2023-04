Algérie: Algérie-USA - Volonté pour renforcer la coopération dans le tourisme et l'agriculture

AIN TEMOUCHENT — L'Ambassadrice des Etats Unis d'Amérique en Algérie, Elizabeth Moore Aubin, a affirmé jeudi à Aïn Témouchent qu'il existait une "forte volonté" pour renforcer les mécanismes de coopération dans les domaines du tourisme et de l'agriculture, entre les deux pays.

Mme Moore Aubin a indiqué, lors d'une visite dans la wilaya, que les deux pays ont des "liens profonds et notre priorité en Algérie est de développer les voies de coopération et d'échanges dans les domaines du tourisme et de l'agriculture", d'autant plus qu'il existe, selon elle, un cadre de travail dans ce domaine avec les partenaires économiques algériens.

Le wali d'Aïn Témouchent, M'hamed Moumene, a, de son côté, passé en revue les diverses potentialités économiques dont recèle la wilaya, notamment ses nombreux atouts dans le domaine du tourisme, en plus des capacités agricoles, surtout la disponibilité d'une surface de ????200.000 hectares dédiée à l'agriculture, en plus du climat approprié et d'autres avantages dans le domaine industriel.

A la Chambre de commerce et de l'industrie de la wilaya, l'Ambassadrice s'est enquise des produits industriels d'investisseurs locaux qui ont fait une présentation concernant leurs entreprises, telles que l'usine de production de gants médicaux, qui exporte ses produits, l'usine de production de câbles électriques et un autre de production d'huile d'olive.

La diplomate américaine a indiqué que l'Ambassade US en Algérie dispose de deux bureaux pour l'économie et l'agriculture, appelant les opérateurs à s'y rapprocher afin de "renforcer les mécanismes de coopération et d'échanges économiques, et créer des relations de partenariat entre les entreprises des deux pays".

Elle a ajouté qu'il est question également de créer une ligne aérienne directe reliant Alger et New York, qui "contribuera à renforcer le volume des échanges économiques bilatéraux et impulser ce domaine".

L'Ambassadrice a également visité la Maison de l'artisanat et des métiers et le Département archéologique relevant de l'Office national de gestion et d'exploitation des biens culturels protégés, où elle a reçu des explications sur l'histoire de la région et ses monuments archéologiques et culturels, à l'instar de ceux liés à l'Emir Abdelkader et au mausolée royal de Syphax.

A l'Université "Belhadj Bouchaïb" à Aïn Temouchent, elle a évoqué avec des étudiants des prototypes de projets innovants dans le cadre de l'activité de la Maison de l'entreprenariat. Elle a aussi rencontré des enseignants de langue anglaise et fait part de l'existence d'un programme de coopération liant sa représentation diplomatique et le Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique dans le domaine de la promotion de l'anglais et du développement des moyens de coordination du domaine scientifique.

Mme Moore Aubin a visité, à cette occasion, le projet de la pépinière intelligente réalisée dans le cadre de la recherche scientifique du département de sciences d'agronomie et de l'alimentation.