Afrique: Oualid participe au 6e 'Sommet Transform Africa'

ALGER — Le ministre de l'Economie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises, Yacine El-Mahdi Oualid participe en tant que représentant du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune au 6e "Sommet transform Africa" prévu du 26 au 28 avril à Victoria Falls (Zimbabwe), a indiqué, jeudi, un communiqué du ministère.

Dans ses nombreuses interventions lors du Sommet, M. Oualid "a valorisé les efforts de l'Algérie dans le soutien de l'innovation et des élites créatives à la faveur des politiques publiques visant à adopter une économie basée sur la connaissance, des lois et législations mises en place en faveur des start-up et des projets innovants depuis 2020, outre les efforts visant à renforcer la coopération Afrique-Afrique dans ce domaine", souligne le ministère.

Le ministre a également rencontré ses homologues africains qui ont mis en avant "l'importance de l'Algérie dans ce domaine", affirmant la nécessité de mettre en oeuvre la déclaration d'Alger sur les start-up issue de la 1ere conférence africaine des start-up tenue en décembre 2022 en Algérie", ajoute la même source.

Placé sous le thème "Communication, innovation et transfert", le Sommet vise "à permettre aux pays membres de se doter d'économies intelligentes plus concurrentielles, flexibles, ouvertes et innovantes".

Le Sommet regroupe des dirigeants africains et les ministres chargés de l'économie numérique et des start-up, ainsi que des dirigeants mondiaux et régionaux représentant les Gouvernements, le secteur des Affaires et les organisations internationales dans le but d'asseoir une dynamique pour accélérer la révolution numérique en cours en Afrique, ajoute le communiqué.

Le Sommet est organisé par l'initiative "Smart Africa Alliance", en coopération avec l'Etat du Zimbabwe, conclut le communiqué.