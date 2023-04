Algérie: Journée nationale des personnes âgées - Mme Krikou réaffirme 'l'intérêt particulier' accordé par l'Etat aux personnes âgées

ALGER — La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaouter Krikou a réaffirmé, jeudi à Alger, "l'intérêt particulier" que l'Etat accorde aux personnes âgées en vue d'assurer leur protection et de renforcer leur place dans la société.

Présidant la cérémonie de célébration de la journée nationale des personnes âgées (27 avril), en compagnie du ministre de la Santé, Abdelhak Saihi et du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Fayçal Bentaleb, Mme Krikou a mis en avant les efforts consentis visant à "améliorer la qualité du service institutionnel au profit de cette catégorie et à concrétiser le projet des fermes et des jardins pédagogiques dans les maisons des personnes âgées en tant qu'outil pédagogique et thérapeutique".

Le secteur de la solidarité nationale s'emploie à concrétiser une approche s'appuyant sur le principe de protection globale de cette catégorie en renforçant sa place socialement et économiquement et en valorisant ses capacités et ses expertises dans un environnement sécurisé, en sus de renforcer les procédures de médiation sociale et familiale comme "outil efficace" en matière de consolidation du tissu familial et de la cohésion sociale tout en diffusant la culture de communication intergénérationnelle, a déclaré la ministre.

Dans le cadre de la numérisation des mécanismes de prise en charge et d'accompagnement, la ministre a rappelé le mécanisme de signalement des personnes âgées en situation difficile, en ce qu'il est un outil d'observation de tous les cas en détresse et ce en vue de permettre aux services du secteur d'intervenir pour prendre les mesures nécessaires quant aux cas signalés.

Le ministre de la Santé a, pour sa part, rappelé la stratégie de prévention adoptée par l'Algérie en faveur des personnes âgées, s'appuyant sur le dépistage et le diagnostic "pour un vieillissement en bonne santé".

Relevant les efforts du secteur pour la prise en charge des personnes âgées en assurant notamment des cliniques mobiles pour dépister les maladies chroniques et organiser annuellement la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière, M. Saihi a insisté sur l'importance de la coordination intersectorielle pour renforcer le service destiné à cette catégorie.

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale a, quant à lui, évoqué les principales prestations sociales assurées aux personnes âgées par le secteur, indiquant que le nombre des retraités a atteint "3.440.773" au niveau de la Caisse nationale des retraites (CNR) et "346.282 bénéficiaires" à la Caisse nationale de sécurité sociale des non salariés (CASNOS).

Il a rappelé les mesures prises par le secteur pour réduire les déplacements de cette catégorie à ses structures à travers les applications et les prestations numériques pour répondre aux préoccupations et suivre les dossiers à distance, en sus de celles liées à la prestation d'aide sociale pour bénéficier des équipements médicaux et de l'accompagnement administratif.

En marge de cette rencontre, une opération de plantation d'arbres fruitiers a été effectuée à la maison des personnes âgées de Dely Ibrahim.