Burkina Faso: Examens scolaires 2023 - Les épreuves débutent le 2 mai prochain

Le ministère de l'Education nationale, de l'Alphabétisation et de la Promotion des Langues nationales a animé, le jeudi 27 avril 2023 à Ouagadougou, une conférence de presse afin de dérouler l'agenda des examens scolaires de l'année.

Dans l'objectif de faire connaitre le déroulement des différentes épreuves scolaires qui débutent le 2 mai prochain par les épreuves sportives, le Ministère de l'éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales (MENAPLN) a donné de plus amples informations sur les examens session 2023, au cours d'une conférence de presse, le jeudi 27 avril 2023 à Ouagadougou. Selon le secrétaire général de MENAPLN, Ibrahima Sanon, les examens débuteront par les épreuves physiques et sportives avec les candidats du BEPC, BEP et CAP, le mardi 2 mai 2023. Elles se poursuivront, a-t-il ajouté avec les épreuves écrites et orales, notamment du 6 au 8 juin 2023 pour le CEP, du 1er au 14 juin pour le BEPC, du 1er au 11 juin pour le CAP, du 1er au 12 juin pour les candidats du BEP et prendront fin avec ceux du Baccalauréat, du 20 juin au 7 juillet. Le secrétaire général a signifié qu'au CEP, il y a 376 275 candidats inscrits dont une baisse de 14,75% par rapport aux chiffres de l'année dernière. 216 284 inscrits au BEPC dont une baisse de 16,83% comparé à 2022. L'examen du Baccalauréat a enregistré 136 110 candidats, ce qui donne également une baisse de 4,65%. Cependant, le BEP présente 14 055 candidats, dont une hausse de 9,26% comparativement à 2022 et le CAP a 9 540 inscrits soit une augmentation de 19,07% par rapport à 2022. M. Ibrahima Sanon a rassuré qu'un logiciel dénommé SIGEC (Système intégré de gestion des examens et concours) sera installé. « Cette application permettra de gérer les examens à partir d'une seule plateforme contrairement aux sessions antérieures où chaque examen utilisait un logiciel spécifique », a-t-il justifié. Pour une maitrise de cet outil, une série de formations a été initiée grâce à l'appui technique de la Direction des systèmes d'information (DSI). Aussi, « tous les moyens sont engagés pour relever les défis humain et logistique avec les garanties de sécurité, de bonne organisation et d'administration des épreuves », a rassuré, le secrétaire général, Ibrahima Sanon.