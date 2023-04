Burkina Faso: Coopération Burkina / Maroc - L'ambassadeur Youssef Slaoui chez le président de l'ALT

Le Président de l'Assemblée législative de Transition, Ousmane Bougouma, a reçu en audience, le jeudi 27 avril 2023, l'ambassadeur du Royaume du Maroc, Youssef Slaoui.

Le Royaume du Maroc veut renforcer ses relations diplomatiques avec le pays des Hommes intègres. C'est ce qu'à fait savoir son ambassadeur, en poste au Burkina Faso, Youssef Slaoui, à l'issue d'une audience avec le Président de l'Assemblée législative de Transition (ALT), Ousmane Bougouma, dans la matinée du jeudi 27 avril 2023. En effet, le diplomate marocain a signifié, à sa sortie d'audience, que cette visite chez le chef du parlement burkinabè avait pour but de faire le point de l'état d'avancement de la coopération bilatérale entre les deux pays et de discuter des perspectives.

Youssef Slaoui a souligné que les relations historiques et profondes entre le Royaume du Maroc et le Burkina Faso sont excellentes et devront se renforcer au bénéfice de tous. Cela, a-t-il indiqué, à travers la diplomatie parlementaire qui constitue, selon lui, un pilier dans les relations entre les deux états. Pour l'ambassadeur marocain, cette audience avec Ousmane Bougouma a aussi été une occasion pour lui d'évoquer les opportunités et les moyens qui permettront d'appuyer l'ALT afin de faire avancer les relations diplomatiques à travers la diplomatie parlementaire. Il a exprimé sa satisfaction pour la suppression des visas entre les deux pays, à la suite de l'accord signé à Dakhla le 23 Octobre 2020, afin de favoriser la libre circulation des capitaux et des biens et services. « Cette initiative constitue un acte très symbolique en termes d'intégration sous régionale. Car cette intégration commence d'abord par la liberté de circuler des peuples », a déclaré Youssef Slaoui.