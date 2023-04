Mauritanie - Démarrage de la campagne pour les élections législatives, régionales et municipales

La campagne pour les élections législatives régionales et municipales qui auront lieu le 13 mai prochain, démarrent ce vendredi 28 avril. Vingt-cinq partis sont en lice. Un premier test pour le parti El Insaf du président Mohamed Ould Cheir Ghazouani, à un an de l'élection présidentielle. C'est aussi l'occasion pour la Commission nationale indépendante de tester un mode de scrutin qui se veut plus représentatif encore que les autres années.

Le 13 mai prochain, les Mauritaniens devront choisir leurs maires, leurs conseillers régionaux et leurs députés en même temps. Et pour élire leurs 176 députés, ils devront déposer pas moins de quatre bulletins différents. Un bulletin pour les listes locales, un autre pour les listes nationales, un troisième réservé aux candidates femmes, et, grande nouveauté cette année, un bulletin réservé aux jeunes candidats de moins de 35 ans. Onze sièges leur seront même attribués à l'Assemblée nationale.

De nouvelles listes, mais peu de changement du côté des partis poids lourds. Selon la Commission nationale électorale indépendante, le parti au pouvoir, El Insafe, a présenté des listes législatives dans la totalité des moukhataa, les départements du pays. Coté opposition, le parti islamiste Tawassoul, première force d'opposition lors des dernières élections, et le parti Sawab rejoint par le député anti-esclavagiste Biram Dah Abeid, sont présents dans près des 3/4 des moukhataa. La moitié de l'Assemblée nationale sera élue par scrutin proportionnel.

Quant aux électeurs, ils ont deux semaines pour s'adapter à ce mode de scrutin et à ces nouvelles listes avant le jour J.