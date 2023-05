Mali: Lutte contre le terrorisme, la criminalité internationale et la criminalité transnationale organisée - Le Pôle judiciaire spécialisé bénéficie d'un logiciel d'analyse criminelle

La lutte contre l'impunité des crimes liés au terrorisme, à la criminalité internationale et au crime transnational organisé est une priorité pour les autorités maliennes, qui ont récemment reçu un nouvel outil informatique pour les aider dans cette mission.

Du 10 au 21 avril, la MINUSMA a coordonné l'installation du logiciel goCASE dans les locaux de la Brigade d'investigation spécialisée (BIS) du Pôle judiciaire spécialisé en matière de terrorisme et criminalité transnationale organisée (PJS).

Ce logiciel, développé par l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) et acquis par la MINUSMA grâce à une contribution de près de 165 millions de Francs CFA des Pays-Bas au Fonds fiduciaire pour la paix et la sécurité au Mali, est un outil de gestion et d'analyse des dossiers d'enquête. Il est destiné aux organismes gouvernementaux chargés de l'application de la loi, des enquêtes, du renseignement et des poursuites judiciaires.

Une fois le logiciel installé, 12 membres du personnel de la BIS ont été formés à l'exploitation du système. L'outil permettra de stocker les données et de produire des statistiques. Il sera utilisé par les enquêteurs pour créer des interférences entre les données et établir des hypothèses afin d'avancer dans les enquêtes et prêter appui aux procureurs et juges d'instruction dans le traitement des affaires judiciaires.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un projet conjoint mené par la MINUSMA et l'ONUDC en appui au PJS, l'organe judiciaire d'enquête et de poursuites ayant compétence nationale exclusive pour les crimes de terrorisme, la criminalité transnationale organisée et, depuis 2019, les crimes internationaux, tels que les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre.

La mise à disposition de cet outil informatique aidera les autorités maliennes dans les efforts menés pour lutter contre l'impunité des crimes les plus graves et les prévenir par le démantèlement des réseaux criminels et terroristes.