Tunisie: LDC CAF / Miloud Hamdi (coach JSK) - « Même à (1-0), nous sommes à chance égale »

Le coach de la JS Kabylie, Miloud Hamdi, a évoqué le match retour des quarts de finale de la Ligue des champions face à l'Espérance de Tunis. Il a aussi parlé des rumeurs entourant son départ.

« On a très bien préparé le match. On a mis des choses en place, toute la semaine, à l'entraînement. On a de l'espoir, a confié le technicien de 51 ans. On n'y va pas en touriste et on va essayer de renverser la vapeur. »

Miloud Hamdi a enchaîné : « Le match aller nous a échappé suite à une erreur de concentration. Même à (1-0), nous sommes à chance égale. On aura l'occasion de marquer un but. Il faudra simplement les mettre au fond et ce qui nous manque en ce moment. »

Questionné au sujet des nombreuses rumeurs évoquant son départ de la barre technique, l'entraîneur de la JS Kabylie a confié : « Ce n'est pas le staff technique qui est responsable de cette situation. Il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Nous essayons de mettre en place tout ce qu'il faut pour récolter de bons résultats. On est victime de faits de jeu régulièrement. Les rumeurs (sur son départ, ndlr) je n'en tiens pas compte. Je dirais qu'on me vise et qu'on vise certaines personnes dans le club. Ce n'est pas bien. »