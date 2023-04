Sénégal: UNICEF - Aliou Cissé, nouvel ambassadeur

Une nouvelle tâche de plus pour le sélectionneur des Lions de la Téranga du Sénégal. Aliou Cissé nommé nouvel ambassadeur de l'UNICEF.

Le technicien de 47 ans s'est engagé en faveur de la promotion des droits des enfants à travers l'UNICEF. Le natif de Ziguinchor s'est réjoui du choix porté sur sa personne.

« C'est un jour important dans ma vie d'homme et de citoyen. C'est un honneur et un grand plaisir pour moi, d'avoir été choisi par l'UNICEF pour oeuvrer à la cause des enfants. Soutenir cette noble cause est tout aussi important que de gagner un match de football, que de gagner la coupe d'Afrique des Nations, que de se qualifier à une Coupe du Monde. C'est une fierté, un honneur. Je voudrais remercier la représentante résidente de l'UNICEF, Sylvia. Et tout le groupe de l'UNICEF. Je pense que l'UNICEF n'est plus à présenter, cela fait plus de 65 ans voire 70 ans que l'UNICEF oeuvre pour les droits des enfants. Être choisi comme ambassadeur ne peut que m'honorer et me donne des responsabilités très élevées », a déclaré le coach sénégalais dans des propos rapportés par wiwsport.