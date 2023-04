Sénégal: Premier festival panafricain des séries télévisées - 27 films en compétition à partir du 2 mai, à Dakar

La première édition du Festival panafricain des séries télévisées (Dakar séries) s'ouvrira du 2 au mai 6 mai dans la capitale sénégalaise. Au total, 27 films seront en compétition lors de ce festival visant à mettre en valeur et à promouvoir la production audiovisuelle du continent.

C'est sans doute l'événement qui manquait pour accompagner la dynamique de la création audiovisuelle du continent. La première édition du Festival panafricain des séries télévisées (Dakar séries), prévue du 2 au 6 mai, compte mettre en valeur et promouvoir ce sous-secteur du cinéma. « Dakar séries » est un évènement inédit qui va apporter un nouveau souffle à l'écosystème audiovisuel du Sénégal et de l'Afrique.

L'Institut français, Cinéma Pathé et Canal Olympia vont abriter ce rendez-vous culturel 100% dédié à l'industrie des séries télévisées. Une industrie qui, selon Séraphine Angoula, Directrice et fondatrice de Sanaga Films et initiatrice de « Dakar séries », « fabrique des professionnels et fait émerger pas mal de talents ». C'est important, explique-t-elle, lors de la conférence de presse de dévoilement de la programmation, d'avoir un incubateur et une plateforme permettant aux séries africaines de circuler au sein du continent et de dépasser les frontières de l'Afrique.

Avec l'objectif « de s'implanter au Sénégal et de devenir le lieu de rencontre des créateurs de séries du continent africain, et de développer la mise en réseau des professionnels panafricains et internationaux, favorisant ainsi la circulation des oeuvres et les collaborations entre les différents pays », ce festival est donc un moment pour rassembler les synergies des producteurs, réalisateurs et acteurs venant de différentes parties du monde.

Pour cette première édition, « Dakar séries » accueille 27 films répartis dans une sélection de séries courtes et de séries longues. À cela s'ajoute une sélection perspective, laquelle, a indiqué Mme Angoula, regroupe des « projets qui ne sont pas forcément africains ».

Des ateliers sont également prévus pour se pencher sur les enjeux du moment en ce qui concerne l'univers des séries. De plus, les « masterclasses offriront des perspectives de structuration du secteur, et mettront en réseau les professionnels panafricains et internationaux ». Ces masterclasses sont animés, entre autres, par Fatou Kandé Senghor et la marraine de la première édition du Festival panafricain des séries télévisées, l'actrice et réalisatrice franco-sénégalaise Aïssa Maïga. Quant à la résidence d'écriture soutenue par l'Organisation internationale de la Francophonie (Oif), elle est une opportunité de préparer la relève. Ainsi, huit scénaristes d'Afrique francophone seront à Dakar en vue de finaliser leur projet de série durant la semaine du festival et au-delà.

Toujours dans le cadre des ateliers, l'actrice française Ludivine Sagnier animera, en collaboration avec l'école de cinéma Kourtrajmé, un atelier aux côtés des acteurs Issaka Sawadogo (Burkina Faso) et Roger Salah (Sénégal) autour du thème retenu : « L'actorat au coeur de la création. »

Plusieurs séries sénégalaises font partie de la sélection de cette première édition du Festival panafricain des séries télévisées. Parmi celles-ci figurent « La série Vautours », « Emprises », « Terranga », « Salma » et « Black Santiago ».